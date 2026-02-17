Rendőrök vitték el Molnár Gusztávot a reptérről – heves szóváltás a terminálon

Drámai pillanatokkal ért véget a ciprusi utazás, amikor a Budapestre érkező járat utasai között rendőrök jelentek meg. A körözés miatt Molnár Gusztávot a terminálon intézkedés alá vonták, majd rendőri kísérettel elvezették – írta meg a Blikk.

A reptéren már a rendőrök várták a népszerű színészt, Molnár Gusztávot

Fotó: Gábor Zoltán//MW

Molnár Gusztáv körözése miatt intézkedtek a reptéren

Február 13-án a Gödöllői Járásbíróság körözést rendelt el a színész ellen. A Police.hu oldalon jogalapként kiskorú veszélyeztetése szerepelt. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér terminálján két egyenruhás várta a Ciprusról hazatérő párt.

Egy szemtanú szerint heves szóváltás alakult ki arról, mi legyen a csomagokkal, mielőtt az egyik járőr elvezette Molnár Gusztávot a terminálon belül. Dorinát a kijárat felé kísérték. A jelenet több utas figyelmét is felkeltette.

Mit mondott a színész az ügyről?

Molnár Gusztáv korábban a Borsnak úgy nyilatkozott, hogy a körözés hátterében adminisztratív mulasztás állhat. Állítása szerint egy határozatot nem vett át, mert azt a korábbi lakcímére küldték.

Információk szerint az ügy egy korábbi, évek óta húzódó gyermekbántalmazási eljáráshoz kapcsolódik. A sajtóban megjelentek hírek szerint gyermektartással kapcsolatos vita is folyamatban van, amelyről volt párja is beszélt a közösségi médiában.

Visszavont elfogatóparancs a bírósági meghallgatás után

A rendőri intézkedést követően a járőr a Gödöllői Járásbíróságra kísérte a színészt, ahol átvette a vitatott iratot. A Budapest Környéki Törvényszék közleménye szerint a bíróság az elfogatóparancsot visszavonta, és előkészítő ülésre idézte a vádlottat.

A bírósági meghallgatást követően Molnár Gusztáv szabadon távozhatott, körözése pedig lekerült a Police.hu internetes oldalról.

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.