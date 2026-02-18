„Álljatok le!” – Molnár Gusztáv üzent, az ex válaszolt – videó

Molnár Gusztáv körül újra sűrűsödnek a felhők: elfogatóparancs, régi ügyek, elmaradt gyerektartás és egy hangos üzengetés borzolja a kedélyeket– írta a Bama.hu.

Molnár Gusztáv ügye már mindennapos téma lett a közösségi oldalakon

Fotó: MW

Molnár Gusztáv múltja ami nem akar eltűnni

A Gödöllői Járásbíróság nemrég elfogatóparancsot adott ki a színész ellen, mégpedig kiskorú veszélyeztetése miatt. Az ügy nem új keletű, sőt, egy évekkel ezelőtti eljárásból nőtte ki magát ismét kellemetlen eljárássá. A hatóságok szerint a gyerektartás elmaradása immár hat éve húzódik, miközben az érzelmi veszélyeztetés gyanúja is előkerült.

A történet pikantériája, hogy Molnár minderről állítása szerint csak akkor értesült, amikor Ciprusról hazafelé tartott.

A színész elmondása szerint a ciprusi út egy romantikus babavárós nyaralás volt várandós párjával, Dorinával, ami az utolsó nyugodt, közös utazás volt a gyermek születése előtt. A hazatérés azonban inkább egy krimibe illő jelenetre sikerült, ugyanis már rendőrök várták őket a repülőtéren.

Molnár Gusztáv szerint ő nem szökött el, nem bujkált, egyszerűen nem vett át egy hivatalos levelet, így nem tudott az ellene folyó eljárásról. A vádiratot végül Gödöllőn átvette, az elfogatóparancsot visszavonták, azonban az ügy ettől még korántsem ért véget.

Alkohol, elvonók és egy régi ügy árnyéka

A színész múltjában nem először kerül szóba az alkoholprobléma. Komlón és Pécsen is járt alkoholelvonó kezeléseken. Egy 2021-es eljárás kapcsán most március 30-án előkészítő ülést tartanak, Molnár szerint azonban ezt az ügyet már korábban lezártnak hitte.

A történtek után Molnár Gusztáv a közösségi oldalán is megszólalt, ahol gyakorlatilag megismételte korábbi állításait. A videó végén azonban egy erős üzenetet is megfogalmazott volt párjának, gyermeke édesanyjának és annak rendőrszázados férjének:

Álljatok le!

A mondat természetesen nem maradt válasz nélkül. Volt párja hosszú közleményben így reagált:

Határozottan visszautasítom azt az állítást, hogy férjem rendőri beosztásával visszaélve bármilyen módon befolyásolta volna az eljárást. Megjegyzem továbbá, hogy Molnár Gusztávot korábban már jogerősen ELÍTÉLTE a bíróság a férjemmel szemben tett, hasonló tartalmú, valótlan rágalmazó kijelentései miatt. Öt évvel ezelőtt azért fordultam a hatóságokhoz, mert gyermekünk az apai láthatások során rendszeresen olyan helyzetekbe került, amelyek az érzelmi fejlődését veszélyeztették. Molnár Gusztáv hat éve nem teljesíti gyermektartási kötelezettségét, annak ellenére, hogy arra a lehetőségei adottak lettek volna. Különösen fájdalmas számomra, hogy Molnár Gusztáv ahelyett, hogy a hatósági eljárások során védekezne, a nyilvánosság előtt próbálja rám és férjemre hárítani a felelősséget, hamis narratívát építve.

Természetesen Molnár Gusztáv története messze nem ért még véget, és úgy tűnik, hogy a magánélet és a bírósági ügyek továbbra is kéz a kézben járnak.