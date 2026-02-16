Lecsaptak a rendőrök Molnár Gusztávra

Molnár Gusztáv és 8 hónapos terhes felesége élete egyik legszebb időszakát éli, nemsokára megszületik első közös gyermekük. Cipruson nyaraltak, amikor megtudták, hogy a színészt körözik: kiskorú veszélyeztetése miatt adtak ki ellene elfogatóparancsot. Hétfőn érkeztek haza. A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren várták a színészt a rendőrök, elfogták a Blikk információi szerint.

Molnár Gusztáv a Könyvelő 2 filmpremierjén

Fotó: Gábor Zoltán / MW Bulvár

Molnár Gusztáv sejtette, hogy ez fog történni.

Sajnos az is lehet, hogy a rendőrök visznek el a repülőtérről, amikor hazaérkezünk, de akkor remélem, a nyolc hónapos terhes feleségemet legalább hazaviszik, hogy ne neki kelljen a csomagokat hazacipelnie. Nyilván nem érint ez jól minket, jól esett egy kis csend, ami az utóbbi időben körülvett minket, ennek ellenére én már csak röhögök ezen az egészen. Ami bánt, hogy a várandós feleségem is itt van velem, még ha tudja is, hogy nincs most sem új a nap alatt és egy régi, évekkel ezelőtti ügy utórezgése mindez"

– közölte a színész.

Évek óta nem látta a fiát Molnár Gusztáv

A botrányairól híres színész egy videóban beszélt arról, hogy nem vett át egy határozatot, mert azt a korábbi lakcímére postázhatták, és állítása szerint ügyfélkapun keresztül sem kapott róla értesítést.

Elmondása szerint a történtek következményeként már évek óta nem látta a fiát.

Hozzátette, fájdalmas számára, hogy várandós feleségének az évekkel ezelőtti élethelyzete miatt kell most ilyen kellemetlenséget átélnie.

A felvétel végén üzent volt feleségének, gyermeke édesanyjának és annak jelenlegi párjának is.

Molnár Gusztáv igyekszik humorral kezelni a történteket, és abban bízik, hogy hamarosan pont kerül az ügy végére, ami után újra a családalapítás örömei kerülnek előtérbe.