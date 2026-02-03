23 év után megtörte a csendet a móri mészárlás egyik elítéltje – ennek az ügynek az árnyékában zajlik most Kaiser Ede pere

Huszonhárom évvel a móri bankrablás után ismét felkavarodtak az indulatok egy olyan ügy körül, amely a magyar igazságszolgáltatás egyik legsúlyosabb tévedéseként vonult be a köztudatba. A móri mészárlás története most nemcsak a múlt miatt került előtérbe, hanem azért is, mert közvetlen előzményévé vált Kaiser Ede jelenleg is zajló perének.

Egyre csak csúszik a móri mészárlással egykor meggyanúsított Kaiser Ede pere

Fotó: TV2

Megszólalt a móri mészárlás egyik elítéltje

A TV2 megújult Napló című műsorában 23 év hallgatás után kamerák elé állt Weiszdorn Róbert, a móri bankrablás egyik elítéltje. A 2002. május 9-én történt támadás során nyolc ember vesztette életét.

A jogerős ítélet szerint Weiszdorn és társa, Nagy László azzal a szándékkal léptek be a bankfiókba, hogy akár emberéletek árán is pénzt raboljanak. Weiszdorn a biztonsági őrt lőtte le, míg társa gépfegyverrel hét embert végzett ki az ügyféltérben.

Az ügy súlyát tovább növelte, hogy a hatóságok kezdetben rossz irányba indultak el. 2004-ben a bíróság elítélte Kaiser Ede-t, aki a gyilkosság napján nem is tartózkodott Móron. Barátnőjét hamis tanúzás miatt marasztalták el, amiért alibit próbált biztosítani számára.

A fordulat 2006-ban következett be, amikor Szebenyi István Tatabánya közelében megtalálta a gyilkos fegyvert. Ez vezetett el a valódi elkövetőkhöz. Nagy László később öngyilkos lett a börtönben, Weiszdorn Róbertet pedig életfogytiglani szabadságvesztésre ítélték.

„Nem tartom magam gyilkosnak”

Weiszdorn Róbert a Naplóban azt állította, hogy nem tartja magát gyilkosnak és nem tudott arról, hogy társa vérengzést tervez. Bár beismerte, hogy fegyvert használt, a halálesetekért nem érzi magát közvetlenül felelősnek. A rácsok mögött megtért, katolikus teológiából diplomát szerzett, gyermekei pedig – beleegyezésével – megváltoztatták a nevüket.

Innen jutunk el Kaiser Ede mai peréig

Ennek az ügynek az árnyékában zajlik most Kaiser Ede újabb tárgyalása. A férfi, akit egykor a móri mészárlás miatt ártatlanul ítéltek el, ma ismét a bíróság előtt áll egy másik büntetőügyben – írta meg a Bors.

Kaiser Ede közel másfél évvel ezelőtt került ismét a rendőrség látókörébe, amikor kommandósok rohanták le az autóját Csepelen. A járműben boxert, walkie-talkie-t és egy engedély nélkül tartott, forgótáras fegyvert találtak. A hatóságok kezdetben rablásra gyanakodtak.