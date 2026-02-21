Sokkoló részletek a Morrison’s 2-ben elkövetett gyilkosságról

Egy 25 éves férfi meghalt a Morrison’s 2 szórakozóhelyen tavaly novemberben, miután két olyan ütést mért rá egy másik fiatal, amely végzetesnek bizonyult. Gyakorlatilag agyonverte a 28 éves támadó Gábort. Mint kiderült, az áldozat aznap este Tatabányára készült, de meggondolta magát, így került a budapesti, belvárosi szórakozóhelyre, ahol szalagavató afterpartit tartottak. A TV2 A Napló stábja utánajárt a tragédia részleteinek. Gábor szüleivel együtt próbálta feltárni, mi vezetett a halálos kimenetelű támadáshoz.

A Morrison's 2-ben agyonvert áldozat és a gyilkosa egy asztalnál fotózkodtak, ez volt az utolsó fotó az áldozatról

Fotó: Facebook/Tenyek.hu

Leírhatatlan ez a fájdalom, ami van az emberben"

– mondta a fiatal édesanyja, miközben ömlöttek könnyei.

Összeomlott bennem egy világ, összeomlott. Nem hittem a saját szememnek. Pedig tisztán látható volt. Tehát nem egy félhomály volt, nem, tisztán lehetett látni mindent"

– tette hozzá az áldozat édesapja, miután szóba került, hogy megnézhették a hely biztonsági kamerájának felvételét, amely fiuk életének utolsó pillanatait mutatta meg kendőzetlenül.

Így történt a Morrison’s 2-ben elkövetett gyilkosság

Ahogy írtuk, 2025. november 29-én szombaton este 22 óra után jelentették be a rendőrségen, hogy megtámadtak egy fiatal férfit Budapesten, egy V. kerületi szórakozóhelyen. Amikor a rendőrök megérkeztek, látták, hogy nagy a baj. Azonnal megkezdték a fiatal újraélesztését, amit átvettek tőlük a mentősök.

A 25 éves áldozatot kórházba vitték, de ott az orvosok erőfeszítései ellenére belehalt a sérüléseibe.

Még aznap késő este, a helyszínen elfogták a 28 éves férfit, akit halált okozó testi sértéssel gyanúsított meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya. Az első hírek még arról szóltak, hogy egyetlen ütés végzett vele, ma már tudjuk, hogy kettő, de az is világos, hogy a konfliktus egy fiatal nő miatt robbant ki az áldozat és a gyilkosa között. Hogy ezután pontosan mi történt, azt az agyonvert fiatal rokonai és családja jogi képviselője is pontosan tudja a felvételek alapján. Az ügyvéd szerint a támadó egy amerikai film jelenetéből vette az ötletet a végzetes ütéshez.

Alulról felfelé ököllel, ballal, állbaverés. De iszonyatos erővel, tényleg, mintha egy baseballütővel ütnék. És akkorát kap a fiú, a sértett..., hogy tompítás nélkül elterül a padlón"

– mondta Lichy József a Napló riporterének.