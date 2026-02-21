Sokkoló részletek a Morrison’s 2-ben elkövetett gyilkosságról

Egy 25 éves férfi meghalt a Morrison’s 2 szórakozóhelyen tavaly novemberben, miután két olyan ütést mért rá egy másik fiatal, amely végzetesnek bizonyult. Gyakorlatilag agyonverte a 28 éves támadó Gábort. Mint kiderült, az áldozat aznap este Tatabányára készült, de meggondolta magát, így került a budapesti, belvárosi szórakozóhelyre, ahol szalagavató afterpartit tartottak. A TV2 A Napló stábja utánajárt a tragédia részleteinek. Gábor szüleivel együtt próbálta feltárni, mi vezetett a halálos kimenetelű támadáshoz.
Leírhatatlan ez a fájdalom, ami van az emberben"
– mondta a fiatal édesanyja, miközben ömlöttek könnyei.
Összeomlott bennem egy világ, összeomlott. Nem hittem a saját szememnek. Pedig tisztán látható volt. Tehát nem egy félhomály volt, nem, tisztán lehetett látni mindent"
– tette hozzá az áldozat édesapja, miután szóba került, hogy megnézhették a hely biztonsági kamerájának felvételét, amely fiuk életének utolsó pillanatait mutatta meg kendőzetlenül.
Így történt a Morrison’s 2-ben elkövetett gyilkosság
Ahogy írtuk, 2025. november 29-én szombaton este 22 óra után jelentették be a rendőrségen, hogy megtámadtak egy fiatal férfit Budapesten, egy V. kerületi szórakozóhelyen. Amikor a rendőrök megérkeztek, látták, hogy nagy a baj. Azonnal megkezdték a fiatal újraélesztését, amit átvettek tőlük a mentősök.
A 25 éves áldozatot kórházba vitték, de ott az orvosok erőfeszítései ellenére belehalt a sérüléseibe.
Még aznap késő este, a helyszínen elfogták a 28 éves férfit, akit halált okozó testi sértéssel gyanúsított meg a Budapesti Rendőr-főkapitányság Életvédelmi Osztálya. Az első hírek még arról szóltak, hogy egyetlen ütés végzett vele, ma már tudjuk, hogy kettő, de az is világos, hogy a konfliktus egy fiatal nő miatt robbant ki az áldozat és a gyilkosa között. Hogy ezután pontosan mi történt, azt az agyonvert fiatal rokonai és családja jogi képviselője is pontosan tudja a felvételek alapján. Az ügyvéd szerint a támadó egy amerikai film jelenetéből vette az ötletet a végzetes ütéshez.
Alulról felfelé ököllel, ballal, állbaverés. De iszonyatos erővel, tényleg, mintha egy baseballütővel ütnék. És akkorát kap a fiú, a sértett..., hogy tompítás nélkül elterül a padlón"
– mondta Lichy József a Napló riporterének.
Gábor szülei embert próbáló hónapokon vannak túl, máig képtelenek felfogni, hogy nem tér haza a fiuk. Hogy mi történt még azon az ominózus éjszakán, megtudhatja, ha ide kattint.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.