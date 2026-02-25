Ingatlancsalási ügybe keveredett – Mosolyka szerint ők maguk is áldozatok

A mindig vidám, kerekesszékes nőnél másfél éves korában diagnosztizáltak izomsorvadást, az orvosok szerint már rég bele kellett volna halnia a légzőszervei végzetes elgyengülésébe. Ő azonban sosem adta fel a küzdelmet, és motivációs trénerként mind a mai napig olyanokon segít, akik a példájából erőt tudnak meríteni. Mostanában a Kanári-szigeteken is egyre többen hallják a nevét: Tóth-Hozleiter Fanny, vagyis Mosolyka ugyanis egy zavaros ingatlanügybe keveredett Tenerifén, ezért hamarosan bíróság előtt kell felelnie – tudta meg a Blikk.

Hamarosan bíróság elé áll Tenerifén Mosolyka Fotó: Facebook

A most 37 éves nő és férje, Sankó néhány éve a Kanári-szigetekre költözött, ahol egy apartmant szerettek volna kialakítani, ahol vendégül látják a turistákat. Mosolyka szerint a sokáig bérelt, majd megvásárolni kívánt ingatlanról azonban kiderült, hogy azzal csőbe húzták őket. Bár a dokumentumokban az szerepelt, hogy az apartmanház alkalmas turisztikai célokra, mára világossá vált, hogy használhatatlan, és illegális lenne kiadni a szobákat.

Nem akar menekülni Mosolyka

– Ezt az egészet társakkal együtt szerettük volna megvalósítani, és közel 1,5 millió euró összeg áll benne, de nem tudok és nem is szeretnék elmenekülni, mert nincs rá okom –közölte Fanny. A Blikk információi szerint – a hatalmas, mintegy 600 millió forintnyi összegre tekintettel – Mosolyka befektetőket is bevont az apartmanház megvásárlásába. Cserébe részesedést és üdülési jogot kínált nekik, ám azok mindebből egyelőre semmit nem láttak. Látták viszont azokat a hirdetéseket, amiket a nő is megosztott, és amelyekben az apartmanházat hirdetik három lakásra osztva.

Bíróság előtt tisztázná magát

„Sosem gondoltam volna, hogy örülni fogok egy bírósági tárgyalásnak. Most mégis így érzek” – írta közösségi oldalán Mosolyka. Hozzátette: végre be tudja mutatni azokat a bizonyítékokat, amik a rendelkezésükre állnak, így azok is elhallgatnak majd, akik csalás vádjával illették őket. „Nekünk most feladatunk kitartani. Ahogy eddig is. Az érintettek felé pedig rendezni mindent” – közölte a posztban.