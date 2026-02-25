Ingatlancsalási ügybe keveredett – Mosolyka szerint ők maguk is áldozatok

Hírlevél
Zavaros ingatlanügybe keveredett Tenerifén, ami miatt hamarosan bíróság előtt kell felelnie. Mosolyka és férje egy apartmant szerettek volna kialakítani, ahol turistákat látnak vendégül, de állítólag csőbe húzták őket.
A mindig vidám, kerekesszékes nőnél másfél éves korában diagnosztizáltak izomsorvadást, az orvosok szerint már rég bele kellett volna halnia a légzőszervei végzetes elgyengülésébe. Ő azonban sosem adta fel a küzdelmet, és motivációs trénerként mind a mai napig olyanokon segít, akik a példájából erőt tudnak meríteni. Mostanában a Kanári-szigeteken is egyre többen hallják a nevét: Tóth-Hozleiter Fanny, vagyis Mosolyka ugyanis egy zavaros ingatlanügybe keveredett Tenerifén, ezért hamarosan bíróság előtt kell felelnie – tudta meg a Blikk.

Hamarosan bíróság elé áll Tenerifén Mosolyka
Hamarosan bíróság elé áll Tenerifén Mosolyka Fotó: Facebook

A most 37 éves nő és férje, Sankó néhány éve a Kanári-szigetekre költözött, ahol egy apartmant szerettek volna kialakítani, ahol vendégül látják a turistákat. Mosolyka szerint a sokáig bérelt, majd megvásárolni kívánt ingatlanról azonban kiderült, hogy azzal csőbe húzták őket. Bár a dokumentumokban az szerepelt, hogy az apartmanház alkalmas turisztikai célokra, mára világossá vált, hogy használhatatlan, és illegális lenne kiadni a szobákat.

Nem akar menekülni Mosolyka

– Ezt az egészet társakkal együtt szerettük volna megvalósítani, és közel 1,5 millió euró összeg áll benne, de nem tudok és nem is szeretnék elmenekülni, mert nincs rá okom –közölte Fanny. A Blikk információi szerint – a hatalmas, mintegy 600 millió forintnyi összegre tekintettel – Mosolyka befektetőket is bevont az apartmanház megvásárlásába. Cserébe részesedést és üdülési jogot kínált nekik, ám azok mindebből egyelőre semmit nem láttak. Látták viszont azokat a hirdetéseket, amiket a nő is megosztott, és amelyekben az apartmanházat hirdetik három lakásra osztva.

Bíróság előtt tisztázná magát

„Sosem gondoltam volna, hogy örülni fogok egy bírósági tárgyalásnak. Most mégis így érzek” – írta közösségi oldalán Mosolyka. Hozzátette: végre be tudja mutatni azokat a bizonyítékokat, amik a rendelkezésükre állnak, így azok is elhallgatnak majd, akik csalás vádjával illették őket. „Nekünk most feladatunk kitartani. Ahogy eddig is. Az érintettek felé pedig rendezni mindent” – közölte a posztban.

Nincs Kánaán Tenerifén

A bulvárlap szerint az apartmanház továbbra is fent van az egyik legismertebb szállásfoglaló oldalon, ám a Canaan in Tenerife jelenleg nem foglalható, és a hozzá kapcsolódó honlapon sincs tartalom. A korábban itt megszálló vendégek szerint az apartmanok kifejezetten kellemesek és igényesen felszereltek, a házigazdák – Mosolyka és Sankó – pedig figyelmes vendéglátók voltak.

Egy másik kedvelt üdülőhelyen, Cipruson pedig Marsi Anikó férje, Gyarmati Gábor került életveszélyes helyzetbe, amikor egy elszabadult, sofőr nélküli autó kis híján elütötte a járdán. 

 

 

