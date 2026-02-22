Hihetetlen, mire bukkantak a vadászok Tiszajenőnél: végtagok tucatjai hevertek az erdőben – videó

Egy vadászcsapat éppen terepbejárást tartott Tiszajenő határában, amikor megdöbbentő felfedezést tettek: egy tisztáson körülbelül 40 műláb hevert szerteszét, némelyiken még cipő és zokni is volt – adta hírül a Szoljon.hu.

A vadászok 40 pár műlábat találtak Tiszajenő határában

Fotó: Szoljon.hu

Műlábak az erdőben

– Láttam már sok mindent! De ezen még én is megdöbbentem! – mondta a Szoljon.hu-nak Szabó István, aki 29 éve vadászik. Kiemelte: sajnos egy-egy falu közelében, a bekötőutak mellé sok szemetet, lomot kiszornak az emberek, de ilyesmivel még sosem találkozott. A portál képgalériát is közzétett a helyszínről.

Szabó a társaival épp dúvadgyérítésen vett részt.

Egy csatornánál hajtottunk, aminek a vége viszonylag közel volt a műúthoz. Ott volt egy bekötő, egy átjáró a csatornán, és a csatorna túloldalán, a bokrok mellett találtunk körülbelül negyven darab műlábat

– mondta a vadász. Hozzátette: egyes végtagokon még a cipő és a zokni is rajta volt. Az egyik műlábon alkalmi cipő, a másikon egy túrabakancs.

Műláb zoknival a tiszajenői erdőben, a végtagokat vadászok találták meg

Fotó: Szoljon.hu

– Különböző méretben, többféle kialakításban. Volt olyan, amit egy bőrcsattal kellett a combra felrakni, de volt olyan is, ami modern, állítható hosszúságú. Csak kapkodtuk a fejünket a társaimmal – nyilatkozta Szabó István. Arról egyelőre nem látott napvilágot semmilyen hír, hogy kié lehet a kidobott lábgyűjtemény, ám az bizonyos, hogy bárki is rakta ki a végtagokat, illegális hulladéklerakást követett el.

A hatóságnak egyre kreatívabb módszerekhez kell folyamodnia, hogy elejét vegye az illegális hulladéklerakást. Legutóbb egy helikopter segítségével kapcsoltak le egy férfit, aki épp egy utánfutóról pakolt le.