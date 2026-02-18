Eljárást indított a rendőrség a szegedi gyárban történt halálos baleset ügyében

Szombaton halálos munkabaleset történt a Szegeden épülő BYD-gyár területén. A rendőrség halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított eljárást – írta a Blikk.hu.

Halálos munkabaleset történt a szegedi BYD-gyárban

Fotó: JONATHAN RAA / NurPhoto

Nem ez az első vállalkozóhoz köthető munkabaleset

A tragédia az épülő üzem területén, egy rakodási és daruzási folyamat közben következett be. A körülményekről egyelőre nem hoztak nyilvánosságra részleteket. Az Országos Mentőszolgálat közlése szerint a mentők már nem tudtak segíteni a súlyosan sérült férfin, a helyszínen meghalt. Az építkezést a BYD új, Szegeden épülő gyárban végzik, amely a kínai elektromosjármű-gyártó magyarországi beruházása. A vállalat magyarországi szóvivője, Erhardt Péter megerősítette a haláleset tényét, és együttérzését fejezte ki az áldozat családjának.

Az építkezés fővállalkozója, az AE Industry Hungary Kft. közleményben jelezte:

teljes körűen együttműködik a hatóságokkal, és az alvállalkozókkal együtt elkötelezett a munkavédelmi előírások betartása mellett.

A cég korábban más beruházások kapcsán is a figyelem középpontjába került. A debreceni BMW Group-gyár építkezésén

egy munkás életveszélyesen megsérült, ahol szintén ők voltak a fővállalkozók.

Idén januárban pedig egy hódmezővásárhelyi vállalkozás perelte be a társaságot arra hivatkozva, hogy a kínai megrendelő utólag, műszaki okokra hivatkozva csökkentette az állványozási munkák ellenértékét. A nyomozás jelenleg is tart, a hatóságok a felelősségi körök tisztázásán dolgoznak.

Abonyban is tragédia történt szerdán egy munkahelyen. A halálos baleset során egy 51 éves férfit egy markológép konténerhez szorított és az életét már a mentők sem tudták megmenteni.