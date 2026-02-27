Hírlevél
Munkatársai mentették meg egy budapesti férfi életét

43 perce
Olvasási idő: 2 perc
Hirtelen esett össze egy budapesti ipartelepen egy 60 év körüli férfi. A munkatársak azonnal közbeléptek, és a mentő diszpécser telefonos útmutatása mellett megkezdték az újraélesztést.
A napokban egy budapesti ipartelepen életveszélyes helyzet alakult ki, amikor egy 60 év körüli férfi hirtelen összeesett a munkahelyén. Munkatársai nem haboztak és azonnal segítséget hívtak, ezt követően pedig a diszpécser telefonos útmutatásai mellett megkezdték az újraélesztést – írta a Borsonline.hu.

Munkatársai mentették meg egy budapesti férfi életét
Fotó: Illusztráció (Origo)

Munkatársai kezdték meg az újraélesztést

A mentők perceken belül a helyszínre értek, átvették a beavatkozást, és a csapatmunka, valamint a munkatársak gyors reakciója révén hamarosan visszatért a férfi keringése. A helyszíni ellátást követően, több életmentő beavatkozással, a férfit stabil állapotban szállították kórházba.

 

