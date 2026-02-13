Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Ez már több a soknál! Több millió embert károsított meg Zelenszkij

Olvasta?

Ütős paródiával gúnyolta ki Magyar Pétert Dopeman

nagyteveli polgármester

Mutatjuk a fegyvert, amivel fejbe lőtték a nagyteveli polgármestert

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Lakossági fórumot tartottak a Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai annak a településnek a művelődési házában, ahol sokkoló események zajlottak a minap. A rendőrök igyekeztek részletesen, hitelesen és közérthetően beszámolni a nagyteveli polgármester elleni támadásról, és eloszlatni a lövöldözésről szóló tévhiteket. Azt a fegyvert is magukkal vitték, amivel fejbe lőtték Orbán Sándort.
Link másolása
Vágólapra másolva!
nagyteveli polgármesterElfogtákorbán sándorgázriasztófegyverVeszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányságnyomozásrendőrlövöldözéstámadólakossági fórum

Suszter Tamás rendőr ezredes, bűnügyi rendőrkapitány-helyettes osztotta meg a helyiekkel a nagyteveli polgármester elleni lövöldözés részleteit, de előbb elmondta, az eseményt azért szervezték meg, hogy megköszönjék a helyiek példás összefogását, valamint azt, ahogyan a rendőrök gyorsan és hatékonyan intézkedtek a történtek után – írta meg a Veol.hu. 

A nagyteveli polgármester elleni lövöldözésről Rausz István (balra) és Suszter Tamás tartott lakossági fórumot
A nagyteveli polgármester elleni lövöldözésről Rausz István (balra) és Suszter Tamás tartott lakossági fórumot
Fotó: Haraszti Gábor / Veol.hu

Ezzel a fegyverrel lőttek rá a nagyteveli polgármesterre

Az ezredes pontról pontra végigvette, mi történt azon a reggelen. Elmondta, hogy február 10-én 8.30 után futott be a riasztás a rendőrség Tevékenység-irányítási Központjába arról, hogy rálőttek a nagyteveli polgármesterre. A járőrök azonnal a helyszínre siettek. A bejelentésről készült felvétel ide kattintva hallgatható meg

A 76 éves, helybéli S. József reggel 8 óra 25 perc körül ment be a polgármesteri hivatalba azzal az ürüggyel, hogy szeretne segítséget kérni a telefonjával kapcsolatban. A polgármester egy munkatársnőjével együtt fogadta. Már úgy tűnt, hogy mindent elintéztek, amikor a férfi támadásba lendült. 

Az elkövető a táskájából elővett egy pisztolyt, és három célzott lövést adott le a polgármester úr irányába. A lövések mind eltalálták, és súlyos sérüléseket okoztak" 

– mondta Suszter Tamás, hozzátéve: kétszer a fején találta el a városvezetőt. 

A nyugdíjas egy átalakított gázpisztollyal sebesítette meg Orbán Sándor polgármestert, amelyet alkalmassá tette arra, hogy fémdarabokat lőjön ki, és jobban fájjon a polgármesternek, amikor eltalálja.

A zavart tudatú férfi ezzel a fegyverrel lőtt a polgármesterre
Fotó: Haraszti Gábor

A lövöldözés után négy helybéli mutatott példás bátorságot. Közülük ketten megpróbálták lefogni a támadót, kicsavarni a kezéből a fegyvert, majd bezárták egy helyiségbe. Eközben két másik ember az óvodában lévő gyerekek biztonságos kimenekítésében segített.

Ez rendkívül fontos momentum volt. A törvény lehetőséget ad arra, hogy ilyen helyzetben az állampolgárok visszatartsák az elkövetőt, és ez itt meg is történt"

– hangsúlyozta az ezredes. 

Ha kíváncsi rá, név szerint kik kaptak elismerést hősies tettük, kattintson ide! A támadóról pedig ide kattintva láthat felvételt, amelyet a rendőrök tettek közzé.

A Pápai Rendőrkapitányság járőrei tíz percen belül elfogták és megbilincselték a támadót. 

A mentők a helyszínen ellátták a sérült polgármestert, majd stabil állapotban a győri kórházba vitték, ahol megműtötték. Az orvosok szerint 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett.

Paranoid tévképzetei vannak a támadónak

Az ügyben emberölés kísérlete miatt indult nyomozás a férfi ellen, akinek a bíróság már elrendelte a letartóztatását. 

A rendőrök lefoglalták a fegyverét és a hozzá tartozó lőszereket, akárcsak a lakásán talált többi töltényt, meg azt a gyakorlóbábut is, amelyet lövészethez használt a kertjében.

Ezután derült ki, hogy a férfi korábban többször is járt már orvosnál paranoid jellegű panaszok miatt, de a javasolt kezelést sosem kezdte el.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!