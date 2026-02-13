Mutatjuk a fegyvert, amivel fejbe lőtték a nagyteveli polgármestert

Suszter Tamás rendőr ezredes, bűnügyi rendőrkapitány-helyettes osztotta meg a helyiekkel a nagyteveli polgármester elleni lövöldözés részleteit, de előbb elmondta, az eseményt azért szervezték meg, hogy megköszönjék a helyiek példás összefogását, valamint azt, ahogyan a rendőrök gyorsan és hatékonyan intézkedtek a történtek után – írta meg a Veol.hu.

A nagyteveli polgármester elleni lövöldözésről Rausz István (balra) és Suszter Tamás tartott lakossági fórumot

Fotó: Haraszti Gábor / Veol.hu

Ezzel a fegyverrel lőttek rá a nagyteveli polgármesterre

Az ezredes pontról pontra végigvette, mi történt azon a reggelen. Elmondta, hogy február 10-én 8.30 után futott be a riasztás a rendőrség Tevékenység-irányítási Központjába arról, hogy rálőttek a nagyteveli polgármesterre. A járőrök azonnal a helyszínre siettek. A bejelentésről készült felvétel ide kattintva hallgatható meg.

A 76 éves, helybéli S. József reggel 8 óra 25 perc körül ment be a polgármesteri hivatalba azzal az ürüggyel, hogy szeretne segítséget kérni a telefonjával kapcsolatban. A polgármester egy munkatársnőjével együtt fogadta. Már úgy tűnt, hogy mindent elintéztek, amikor a férfi támadásba lendült.

Az elkövető a táskájából elővett egy pisztolyt, és három célzott lövést adott le a polgármester úr irányába. A lövések mind eltalálták, és súlyos sérüléseket okoztak"

– mondta Suszter Tamás, hozzátéve: kétszer a fején találta el a városvezetőt.

A nyugdíjas egy átalakított gázpisztollyal sebesítette meg Orbán Sándor polgármestert, amelyet alkalmassá tette arra, hogy fémdarabokat lőjön ki, és jobban fájjon a polgármesternek, amikor eltalálja.

A zavart tudatú férfi ezzel a fegyverrel lőtt a polgármesterre

Fotó: Haraszti Gábor

A lövöldözés után négy helybéli mutatott példás bátorságot. Közülük ketten megpróbálták lefogni a támadót, kicsavarni a kezéből a fegyvert, majd bezárták egy helyiségbe. Eközben két másik ember az óvodában lévő gyerekek biztonságos kimenekítésében segített.

Ez rendkívül fontos momentum volt. A törvény lehetőséget ad arra, hogy ilyen helyzetben az állampolgárok visszatartsák az elkövetőt, és ez itt meg is történt"

– hangsúlyozta az ezredes.

Ha kíváncsi rá, név szerint kik kaptak elismerést hősies tettük, kattintson ide! A támadóról pedig ide kattintva láthat felvételt, amelyet a rendőrök tettek közzé.

A Pápai Rendőrkapitányság járőrei tíz percen belül elfogták és megbilincselték a támadót.

A mentők a helyszínen ellátták a sérült polgármestert, majd stabil állapotban a győri kórházba vitték, ahol megműtötték. Az orvosok szerint 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szerzett.