Anyaszült meztelenül sétált az utcán a matektanár: súlyos következményei lettek

Szokatlan jelenetek zavarták meg egy csendes angol városka éjszakai nyugalmát:, amikor egy matektanárt láttak ruhátlanul sétálni az utcán, amit több kocsmázó vendég is azonnal jelentett a hatóságoknak. A férfi később azzal védekezett, hogy ő naturista és eszébe sem jutott, hogy bárkit is megbotránkoztathat ez a tevékenység – írta a Bors.

A naturista férfit előállította a rendőrség

Fotó: Pixabay (illusztráció)

Andrew Peacock korábban nem akármilyen pozíciót töltött be:, ugyanis egészen 2024-ig egy iskola matematika tanszékének igazgatóhelyettese volt. Az intézményt működtető Northern Education Trust szerint azonban amint tudomásukra jutott, hogy a tanárt őrizetbe vették, azonnal belső vizsgálatot indítottak.

„Naturista vagyok” – ezzel magyarázta a meztelen sétát

Az eset még 2023. november 11-én történt, késő este. Peacockot a hebburni Ellison Streeten látták meg teljesen meztelenül, amint nyugodtan sétálgatott. A rendőröknek azt mondta, hogy ételt szállított ki a környéken, majd hirtelen ötlettől vezérelve úgy döntött, lesétál a folyópartra ruhák nélkül.

A Tanári Szabályozási Ügynökség (TRA) azonban nem fogadta el magyarázatát. A testület kimondta, hogy súlyos szakmai kötelességszegést követett el, és viselkedésével aláásta a tanári hivatás hitelességét.

