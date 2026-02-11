Gyógyszerszállítmánynak álcázott csempészárura bukkantak a pénzügyőrök egy bolgár kamionban az M1-es autópályán. A NAV Bevetési Igazgatóságának munkatársai az ellenőrzés során fedezték fel a rakomány közé rejtett illegális termékeket – írta a Kemma.hu.

Nagy fogást szerzett a NAV gyógyszerek mögé rejtett dohánnyal

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Gyógyszerek közé rejtette a csempészcigit a NAV

Nem várt "szuvenírt" találtak a pénzügyőrök egy Bulgáriából Belgiumba tartó kamionban az M1-es autópályán. Bár a teherautó papírjai rendben lévő gyógyszerszállítmányt igazoltak, a NAV munkatársai alaposabb vizsgálat alá vetették a járművet, és a raktér mélyén elrejtve közel ezer doboz, különböző márkájú bolgár zárjegyes cigarettára bukkantak.

A 39 éves sofőr elismerte a csempészáru tulajdonjogát, amelynek értéke meghaladja a 2,6 millió forintot. A férfi nemcsak a szállítmánytól esett el, de jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás miatt közel 4 millió forintos bírságra is számíthat.

