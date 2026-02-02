Börtönbe megy a kegyetlen nevelőanya – szörnyűségeket tett a rábízott kicsikkel

Kétrendbeli életveszélyt okozó testi sértés bűntette miatt 3 év 6 hónap, börtönben végrehajtandó szabadságvesztésre ítélte a Debreceni Törvényszék azt a nőt, aki éheztette és bántalmazta a rábízott gyerekeket. A nevelőanya ítélete nem jogerős, mert az ügyészség a büntetés súlyosítása, a vádlott és védője pedig felmentés, illetve a büntetés enyhítése érdekében jelentett be fellebbezést – írta meg a Borsonline.hu a bíróság szóvivőjének tájékoztatása alapján.

Csontjuk tört, úgy megverte a kicsiket a kegyetlen nevelőanya Fotó: illusztráció/Shutterstock

Az akkor kétéves kislányt és kilenc hónapos testvérét a hatóságok 2021 októberében helyezték el ideiglenesen a vádlottnál, mint nevelőszülőnél Hajdúsámsonban. A nevelőanya a gondozásba vétel után nyolc nappal elvitte a gyerekeket a gyermekorvoshoz, aki bántalmazásból eredő sérülést, kiszáradást vagy alultápláltságot nem észlelt, és pár nappal később az illetékes védőnő sem tapasztalt ilyesmit.

Indulatos és brutális volt a nevelőanya

A kicsik sírósak és étvágytalanok voltak, ezért a nő gyakran kiabált velük, szidalmazta őket, de az is előfordult, hogy durván bántalmazta a gyerekeket. A kétéves kislány egy hónap alatt az elégtelen táplálás és a gondozás hiánya miatt elhanyagolttá vált, kiszáradt, testszerte karmolások borították, és egyéb egészségügyi problémák is jelentkeztek nála.

Kórházba kerülésekor a kislány alultáplált volt, zsírszövetei elsorvadtak, a vádlott bántalmazásai következtében arcán, hátán és más testtájakon is hámhorzsolásokat fedeztek fel rajta az orvosok, több csontja is eltört”

– közölte Dobó Dénes, a bíróság szóvivője. Hozzátette: a kislány testvére néhány nappal később került kórházba, ő is súlyosan alultáplált volt, valamint a nevelőanya által elkövetett bántalmazások miatt neki is eltört több csontja.

A hatóságok a két gyermek gondozási helyét azonnali hatállyal megváltoztatták.

