Nagy a baj! Megjelent Magyarországon az olasz maffia

Mintegy hetven olasz csendőr biztosítása mellett több tucat nyomozó csapott le a szervezett bűnözés tagjaira január végén Olaszországban. A Salerno, Caserta és Nápoly környékén zajló akcióban környezetvédelmi szakemberek is segítették a fegyveres testületeket, mert olyan szemétszállítással foglalkozó vállalkozásokat ellenőriztek, amelyekről a hatóságok azt gyanítják, hogy az irányításuk alatt állnak – írja a Blikk. Az olasz maffia már évtizedekkel ezelőtt rátette a kezét a hulladékbizniszre a hazájában, aztán az Egyesült Államokban is.

„Betette lábát" hazánkba az olasz maffia

Fotó: Riandy Saputra / Pexels.com

Miért baj, amit az olasz maffia tesz a hulladékkal?

A rajtaütéseket azután indították el, hogy megugrott a rákos megbetegedések aránya az olaszországi Casalnuovo di Napoliban, ahol a hulladék illegális elásása vagy tárolása megmérgezte a vizet és a földet.

A január 31-i összehangolt akcióban összesen 12 embert vettek őrizetbe, köztük több maffiafőnököt és megvesztegetett önkormányzati tisztviselőt is. Az Direzione Investigativa Antimafia közleménye szerint a letartóztatott bűnözők már évekkel ezelőtt is Magyarországra hordták a szemetet.

A nyomozás adatai szerint kamionokkal hozták hazánkba a mérgező anyagokat, hamis címkékkel látták el a rakományt, és más jellegű áruként tüntették fel a veszélyes hulladékot, hogy kijátsszák az ellenőrzéseket.

A céljuk az volt, hogy a drága megsemmisítés helyett kelet-európai lerakókban tüntessék el a „mocskot", amivel jelentős hasznot termeltek a bűnszervezetnek.