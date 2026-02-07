Olyan felvételt mutatott be a TV2, hogy nem hittünk a szemünknek

A biztonsági kamerák felvételein jól látszik, ahogy a nő az Apáca utcában hatalmas erővel lerúgja az autók visszapillantó tükreit. Egészen addig nem állt le, amígy az egyik ütés után el nem terült a betonon. Feltápászkodott és folytatta az értelmetlen pusztítást. A helyieket mélyen felháborította az eset, hiszen a gátlástalan rongálás során kilenc kocsi sérült meg, a letört alkatrészeket pedig a tettes egyszerűen az út közepén hagyta – tudta meg a TV2 Tények, amely a felvételt is bemutatta.

Kegyetlen rongálásra kellett kellnie kilenc autó tulajdonosának

Fotó: Mesterséges intelligencia által generált kép

Keresik a rongálót

A rendőrség megállapította, hogy az elkövető a Szent István téren át a Barbakán tér irányába menekült. Mivel a kár jelentős, félmilliós, a hatóságok kérik, aki felismeri a felvételeken látható nőt, vagy érdemi információval rendelkezik róla, jelentkezzen a 112-es segélyhívón vagy a Telefontanú zöldszámán.

