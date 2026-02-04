Vonat elé vetette magát a téti plébános

Életének 43. évében öngyilkos lett a téti plébános, Megyeri Ciprián. Az atya 19 éve volt az egyház kötelékében, január 29-én vetett véget az életének – adta hírül a Blikk.

A győri vasúti átjáróban követett el öngyilkosságot Megyeri Ciprián atya

Fotó: Shutterstock / Shutterstock

Öngyilkos lett a plébános a győri vasúti átjáróban

Megyeri Ciprián 2017 óta szolgált Téten és a környező településeken, hívei nagyon szerették a közvetlen és humoros papot.

Nemcsak pap volt, hanem olyan ember, aki szívvel-lélekkel szolgálta a közösséget, mindenkinek jutott egy jó szó, egy biztató mosoly”

– mondta róla egy ismerőse. Az okokról jórészt csak találgatnak a helyiek: van, aki egészségügyi problémáról beszél, van, aki pedig arról, megviselte az atyát az áthelyezés.

A keresztény sajtó a tragédia nyomán rámutatott: a segítő hivatású emberek, így lelkipásztorok sokszor nagy terheket cipelnek, gyakran küzdenek érzelmi túlterheléssel, ami kiégéshez, depresszióhoz és más mentális problémákhoz vezethet.

Az atya 1983-ban született Sopronban, az érettségi után a győri Papnevelő Intézetben tanult, majd 2007-ben Pápai Lajos püspök szentelte pappá. Szolgált Tatán, Győr-Révfaluban és Nagybajcson, mielőtt 2017-ben Tétre került. Egyetemi lelkészként is tevékenykedett és kánonjogi licenciátust szerzett.

A győri egyházmegye közleményében arra kérte a híveket, hogy imádkozzanak Ciprián atya üdvösségéért, és a feltámadásba vetett hittel emlékezzenek rá.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.