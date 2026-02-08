Kiderült a szörnyű igazság a három lánytestvér csoportos öngyilkosságáról

A koreai sorozatok világa teljesen beszippantotta azt a három indiai lánytestvért, akik a valóság elől saját hálószobájukba barikádozták el magukat. A 12 éves Pakhi, a 14 éves Prachi és a 16 éves Vishika minden percét az online térben töltötte, ahol álnevek és kitalált személyiségek mögé bújva élték mindennapjaikat. A tragédia akkor következett be, amikor édesapjuk megelégelte, hogy lányai a nap minden percét online töltik és megpróbálta korlátozni a képernyő előtt töltött idejüket. A tinédzserek képtelenek voltak feldolgozni a tiltást, amely ellen úgy tiltakoztak, hogy csoportos öngyilkosságot követtek el – írta a Dailymail indiai sajtóhírekre hivatkozva.
Megtagadták saját kultúrájukat, inkább az öngyilkosságot választották
Három indiai lánytestvér tragikus halála azért következett be,
mert a mobiltelefon-függőségük és a koreai kultúra iránti megszállottságukat a szülők nem tudták keretek közé szorítani.
A 12, 14 és 16 éves nővérek teljesen elszigetelődtek a valóságtól: otthagyták az iskolát, megtagadták indiai származásukat, és csak koreai álneveken, online közösségekben voltak hajlandóak létezni.
Amikor édesapjuk megpróbálta korlátozni a képernyő előtt töltött idejüket és elkobozta a telefonjaikat,
a lányok közös öngyilkossági fogadalmat kötöttek.
Egy nyolcoldalas búcsúlevélben hátborzongató részletességgel fejtették ki, hogy Korea jelenti számukra az életet, és inkább a halált választják a korlátozások helyett. Szerda éjjel mindhárman leugrottak kilencedik emeleti lakásuk erkélyéről; bár felmerült, hogy ketten csak harmadik társukat próbálták menteni, végül egyikük sem élte túl a zuhanást.
A hatóságok gyanúja szerint a lányok egy veszélyes online játék áldozatai is lehettek, amely a hírhedt „Kék Bálna” mintájára önkárosításra és végzetes tettekre sarkallta őket.
Az összetört édesapa szerint a koreai sorozatok és a kontrollálatlan internethasználat ölték meg a gyermekeit, ezért most világszerte a szülők felelősségére és a digitális függőség veszélyeire figyelmeztet a tragédia nyomán.
