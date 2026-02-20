Operatív Törzs: elzárt település, lezárt útszakasz sehol nincs az országban

A pénteki erős szél és havazás miatt a tűzoltókat kora estig országszerte 377 helyszínre riasztották, főként letört ágak és kidőlt fák miatt. A beavatkozások egyharmadára közúti balesetek műszaki mentése miatt volt szükség, leginkább Vas, Győr-Moson Sopron és Zala vármegyékben. A hófúvás miatt helyenként egyméteres hótorlaszok alakultak ki, volt ahol egymás után tucatnyi jármű akadt el. Vas vármegye egyes részein negyven centiméter hó hullott – tájékoztatott az Operatív Törzs szóvivője.
Mukics Dániel tűzoltó alezredes hangsúlyozta, hogy elzárt település, lezárt útszakasz sehol nincs az országban, csupán balesetek miatti ideiglenes lezárások, terelések vannak érvényben.
Operatív Törzs: folyamatos a hóhelyzet kezelése
A szóvivő beszámolt arról is, hogy a közútkezelő az ország havazás által nem érintett területeiről sószóróval és hóekével felszerelt munkagépeket vezényelt át oda ahol havazik, összesen 207 munkagéppel dolgoznak a hó eltakarításán. Tegnap óta 3 677 tonna sót és 122 738 liter kalcium-klorid oldatot juttattak ki az érintett területeken.
Gondoskodnak a bajbajutottakról
Az erős szélben kidőlt fák helyenként elektromos vezetékeket is elszakítottak, emiatt hat vármegye 38 településén, összesen 7017 fogyasztási helyen nincs áram. Ha a helyreállítás elhúzódna és a lakóházak kihűlnek, a katasztrófavédelem a volántársaságok bevonásával melegedőbuszokat küld a helyszínre, az önkormányzatokkal melegedőhelyeket nyit meg.
A mai nap baleseti krónikája
- Reggel 7:45 körül Zalaegerszeg külterületén a 76-os főúton három személyautó ütközött. Egy arra haladó volánbusz el akarta kerülni a balesetet, emiatt beborult az árokba. Tizenkét ember tartózkodott a buszon, mindenki megsérült, ketten súlyosan. A tűzoltók kivágták a jármű első szélvédőjét, négy embert azon keresztül mentettek ki.
- 9:28-kor Röjtökmuzsaj és Lövő között négy személyautó és egy kisteherautó akadt el a hóban, a járműveket tűzoltók szabadították ki.
- 10:44-kor Zsira és Sopronhorpács között egy hókotró felborult, sofőrjét a tűzoltók szabadították ki.
- 11:30-kor Beled és Pereszteg között két kamion és több személyautó elakadt. A 8612-es út emiatt 15:55-ig le volt zárva.
- 11:45 körül Nagykanizsa külterületén hat kamion és egy személyautó akadt el a 61-es főúton, egyik az árokba csúszott. A tűzoltók daru segítségével szabadították ki a járműveket.
- 12:00-tól Vas vármegye egész területén súlykorlátozást vezettek be, a 7,5 tonnánál nehezebb járművek nem közlekedhetnek.
- 12:18-kor Vassurány és Söpte között egy betegszállító elakadt, hét beteget a tűzoltók vittek tovább.
- 12:50-kor Felsőpáhoknál a 760-as úton tíz kamion akadt el, a tűzoltók szabadították ki a járműveket. Az utat 16:00-ig lezárták.
- 13:16-kor Ólmodon egy harminc négyzetméteres sátor a hó súlya alatt összerogyott és rádőlt az alatta álló kisbuszra.
- 14:20-kor Simaság és Lócs között egy busz árokba csúszott, tizenhat utasát a tűzoltók mentették ki.
- 14:40 körül Csörötnek és Kondorfa között a 7453-as úton 38 autó akadt el és tíz fa dőlt ki, a tűzoltók szabaddá tették az utat és kiszabadították az autókat a hó fogságából.
- 15:30-tól az osztrák határnál lévő bozsoki határátkelő le van zárva.
Az Operatív Törzs mindenkitől azt kéri, hogy indulás előtt tájékozódjon az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról a http://met.hu/ címen, az aktuális útviszonyokról pedig az http://utinform.hu/ oldalon. Ahol meteorológiai riasztás van érvényben, és nem feltétlenül szükséges autóba ülni, érdemes elhalasztani az utat. Aki elindul, kizárólag a téli útviszonyokra felkészített járművel tegye ezt meg. Indulás előtt a havat az egész járműről le kell takarítani, nem csak a szélvédőkről. Aki bajba jutott embert, sérült közművet lát, hívja a 112-es segélyhívó számot.