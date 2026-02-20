Operatív Törzs: elzárt település, lezárt útszakasz sehol nincs az országban

A pénteki erős szél és havazás miatt a tűzoltókat kora estig országszerte 377 helyszínre riasztották, főként letört ágak és kidőlt fák miatt. A beavatkozások egyharmadára közúti balesetek műszaki mentése miatt volt szükség, leginkább Vas, Győr-Moson Sopron és Zala vármegyékben. A hófúvás miatt helyenként egyméteres hótorlaszok alakultak ki, volt ahol egymás után tucatnyi jármű akadt el. Vas vármegye egyes részein negyven centiméter hó hullott – tájékoztatott az Operatív Törzs szóvivője.

Operatív Törzs: folyamatos a hóhelyzet kezelése

Fotó: Vaol.hu/ Giczi Sándor

Mukics Dániel tűzoltó alezredes hangsúlyozta, hogy elzárt település, lezárt útszakasz sehol nincs az országban, csupán balesetek miatti ideiglenes lezárások, terelések vannak érvényben.

A szóvivő beszámolt arról is, hogy a közútkezelő az ország havazás által nem érintett területeiről sószóróval és hóekével felszerelt munkagépeket vezényelt át oda ahol havazik, összesen 207 munkagéppel dolgoznak a hó eltakarításán. Tegnap óta 3 677 tonna sót és 122 738 liter kalcium-klorid oldatot juttattak ki az érintett területeken.

Gondoskodnak a bajbajutottakról

Az erős szélben kidőlt fák helyenként elektromos vezetékeket is elszakítottak, emiatt hat vármegye 38 településén, összesen 7017 fogyasztási helyen nincs áram. Ha a helyreállítás elhúzódna és a lakóházak kihűlnek, a katasztrófavédelem a volántársaságok bevonásával melegedőbuszokat küld a helyszínre, az önkormányzatokkal melegedőhelyeket nyit meg.

A mai nap baleseti krónikája