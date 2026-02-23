Sokkoló támadás: őrjöngő férfi rontott a bicskei óvodások közé

Drámai esemény történt hétfő reggel 8 óra körül a bicskei Kakas Óvoda épületében. Egy zavart, láthatóan önkívületi állapotban lévő férfi rontott be az intézménybe, miközben trágárságokat ordibált. Az őrjöngő támadó egy kuka tartalmát is szétborította az aulában. Bálint Istvánné, Bicske polgármestere Facebook-bejegyzéséből kiderült, hogy bár a gyerekek és az ott dolgozók körében hatalmas volt a rémület, ám az óvoda munkatársai nem veszítették el a lélekjelenlétüket, és kizavarták a férfit az épületből – számolt be a szörnyűségről a Feol.hu.

Őrjöngő férfi rontott be Bicskén az óvoda épületébe

Fotó: Bálint Istvánné/Facebook

A férfi egy közeli lakóház hátsó udvarára menekült, ahol az időközben kiérkező rendőrök hatástalanították, majd a mentők kórházba szállították.

Ezt közölte a rendőrség az óvodai esetről

– Ma reggel arról érkezett bejelentés, hogy Bicskén, az Apponyi Albert utcában lévő óvoda területére egy férfi bement, ott kiabált, majd egy korábban magához vett kukának tartalmát a földre szórta, ezt követően pedig a kukát egy parkoló autónak dobta, és távozott. A helyszínre érkező mentősökkel szemben is erőszakos magatartást tanúsított, kollégáink azonban megfékezték őt, így senki nem sérült meg. A férfi őrizetbe vétele és az elsődleges nyomozati cselekmények folyamatban vannak – közölte a Feol-lal a Fejér Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

A napokban írtunk róla, hogy megfenyegették Bicske kormánypárti polgármesterét. A mentálisan labilis nő előző héten a Városháza recepcióján is hagyott fenyegető üzenetet. Bálint Istvánné Facebook-oldalán számolt be az esetről, és jelezte: a történtek miatt férjével feljelentést tettek.