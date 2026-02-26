Gyakorlatilag kivégezte idős édesanyját egy csepeli óvónő

A csepeli óvónő, aki két évvel ezelőtt szilveszter éjjelén megölte az édesanyját, látszólag nyugodtan lépett a Fővárosi Törvényszék tárgyalótermébe csütörtök reggel. Első ránézésre aligha gondolná valaki, hogy mire képes, mégis egy gyilkosság elkövetője az ügyészek szerint – írta a Blikk.hu.

Akár tizenöt évre is a rácsok mögé kerülhet a csepeli óvónő

Fotó: KATRIN BOLOVTSOVA /pexels

Bíróság elé áll az anyagyilkos óvónő

Az 58 éves nő egész életében a szüleivel élt, és az anyjával való kapcsolata mindig is feszült volt. Azt mondja, a nő felnőtt korában is gyerekként kezelte, kontrollálta a baráti és munkahelyi életét, sőt, az öltözködésébe is beleszólt. Még a munkahelyi kirándulásokra is elkísérte. Éva sokáig tűrt, de a nyugdíjba vonulása után a feszültség tovább nőtt közöttük. Két éve, szilveszter estéjén egy újabb veszekedés során, amikor az édesanya ordibált és fenyegetőzött, Éva elvesztette a fejét. A hosszú évek alatt felgyülemlett feszültség hatására először sodrófával ütötte meg, majd egy 17 centis konyhakéssel többször megszúrta az idős asszonyt, aki belehalt a sérüléseibe.

A rendőrök akkor őrizetbe vették, de a bíró nem rendelte el a letartóztatását. A gyilkos óvónő hétfőnként a XXI. kerületi kapitányságon jelentkezett, máskor szabadon mozoghatott a fővárosban.

A tárgyalás napján a nő a lakásától pár száz méterre lévő bolt felé indult, szatyrot szorongatva, fejét lehajtva, a kérdésekre hallgatott. Három diplomával rendelkezik, nyugdíjba vonulásáig aktívan dolgozott, és a lakás részben az ő tulajdona. Vallomásában elmondta, hogy szinte senkivel sem tartott kapcsolatot, az édesanyja napi piszkálódása és beszólásai viszont évekig kínozták, mígnem elszakadt nála a cérna.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.