Ez lehet a kulcs a rejtélyes pacsai gyilkossághoz

Ahogy arról az Origo is beszámolt, január 28-án délben egy nyugdíjas házaspárt megtámadtak a Zala vármegyei Pacsán. A 66 éves férfi meghalt, 70 éves feleségét mentőhelikopterrel vitték kórházba, mivel életveszélyes állapotba került a késelés miatt. A Zala vármegyei rendőrök forró nyomon indultak a pacsai gyilkosság elkövetője után, akiről hamar kiderült számukra, hogy ő is német, akárcsak az áldozatai. A Zaol.hu információi szerint a külföldi nyugdíjasok évekkel ezelőtt döntöttek úgy, hogy ezen a településen akarnak élni. Az egyelőre nem világos, honnan ismerték a feltételezett gyilkost, ahogy az sem, miért támadta meg őket a férfi, aki hamar a nyomozók látóterébe került. Talán hamarosan minden kiderül, hiszen a Bors szerint az asszony magához tért a kórházban.
Sax Wacker Markus W 1963. március 6-án született Landau in der Pfalz-ban, Németországban, és német állampolgár. Elmenekült a tette után, de másnap reggel elfogták a rendőrök.
Ő is válaszolhatna a nagy kérdésre, ha akarna: Miért tette? A késeléssel gyanúsított férfi viszont még azt is tagadja, hogy ő támadt rá a házaspárra.
A környékbeliek értetlenül állnak a történtek előtt. Elmondásuk szerint senki sem tudja, mi vezethetett a támadáshoz, hiszen a nyugdíjas német házaspárt mindenki kedvelte a Zala vármegyei településen. A helyiek úgy írták le őket, mint egy csendes, békés művészpárt, akik soha nem keveredtek konfliktusba, és senkinek sem ártottak. Az év nagy részét a zalai településen töltötték, míg a fennmaradó hónapokban Németországban éltek.
Azt is elmesélték, hogy a késelő korábban alkalmi munkákat végzett a párnak, ezért sokan eleinte arra gyanakodtak, hogy egy elszámolási vita fajulhatott tragédiába. Az utóbbi időben azonban egyre több szó esik arról is, hogy akár féltékenység is állhat a késelés hátterében.
Magánál van a pacsai gyilkosság áldozatának felesége
Most új fordulatot vehet az ügy azzal, hogy a megkéselt feleség már beszélt is valakivel. A kórházban meglátogatta egy ismerősének unokája, aki korábban tolmácsként is segítette a házaspárt.
Úgy tudni, a hetvenéves asszony állapota továbbra is súlyos, de már nem válságos, és az orvosok szerint jó esély van rá, hogy felépüljön sérüléseiből.
Ennek híre a településen is megkönnyebbülést hozott, hiszen korábban szinte egész Pacsa azért imádkozott, hogy túlélje a brutális támadást.
Állapota miatt eddig nem tudták kihallgatni, de valószínű, hogy a rendőrség hamarosan őt is megkérdezi arról, mire emlékszik. Vallomása kulcsfontosságú lehet, segíthet a nyomozóknak a rejtély megfejtésében. Talán előbb-utóbb az indítékra is fény derül.
A pacsai gyilkosság helyszínén készült felvételt ide kattintva láthatja!
