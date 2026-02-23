Pajszerrel bántalmazták a férfit haragosai, a fagyos Tiszába menekült támadói elől

A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség másodfokú ügyészségként eljárva indítványozta két tiszasülyi férfi, apa és fia büntetésének helybenhagyását, akik pajszerrel támadtak haragosukra. A sértett végül a fagyos Tiszába menekült támadói elől – adta hírül a Szoljon.hu.

A pajszerrel támadó apa 5, fia 4 év börtönt kapott első fokon

Fotó: Mészáros János/Szoljon.hu

A szolnoki Hetényi Géza kórházból érkezett bejelentés 2023. december 26-án este a rendőrségre, miszerint egy kegyetlenül bántalmazott tiszasülyi férfin életmentő műtétet hajtottak végre. A nyomozók másnap tudták kihallgatni a megvert férfit, aki részletesen beszámolt róla, hogy mi történt vele.

Pajszerrel ütötték a támadói

Elmondta, hogy karácsony második napján délután, a Tiszasüly-Kisköre közötti gátszakaszon, a sajfoki zsilipnél előzetes szóváltást követően három ismerőse bántalmazta. Egyikük lefogta, a másik kettő pedig kézzel és egy feszítővassal ütötte. A sértettnek végül sikerült kiszabadulnia és elszaladt, majd a jéghideg Tiszába menekült támadói elől.

A férfit súlyos állapotban vitték kórházba: eltört az orrcsontja, az egyik sípcsontja, több bordája, és életveszélyes légmell alakult ki nála. Életét kizárólag a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás mentette meg.

Elsőfokú ítéletet hozott a bíróság

A nyomozók elfogták a három feltételezett elkövetőt, és életveszélyt okozó testi sértés bűntettének megalapozott gyanúja miatt kihallgatták őket. Az akkor 62 éves tiszasülyi férfit és 26 éves fiát őrizetbe vették, 26 éves tiszaburai társuk szabadlábon védekezhetett.

Első fokon a Szolnoki Törvényszék járt el, az ítéletben leírtak szerint az elkövetők egyike és a későbbi áldozat, – akik gyermekkoruk óta ismerték egymást – egy magánjellegű probléma miatt vitatkoztak össze. A konfliktus során az elkövető ütlegelni kezdte ismerősét, majd a bántalmazásba bekapcsolódott a fia is, illetve egy harmadik társuk, akit végül nem vádoltak meg.

A Szolnoki Törvényszék apát és fiát társtettesként elkövetett testi sértés bűntette miatt 5 év, illetve 4 év börtönbüntetésre ítélte. Az elsőfokú ítélet nem jogerős, mert az elkövetők és védőik fellebbeztek. A Szegedi Fellebbviteli Főügyészség az ítélet helybenhagyását indítványozta a Szegedi Ítélőtábla felé, amely hamarosan jogerős döntést hoz az ügyben.