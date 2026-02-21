Ezért kell szülőként nagyon figyelni: pedofil férfi környékezett meg sikerrel 11-13 éves kiskamaszokat

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés Elleni Főosztály gyermekvédelmi egysége február 10-én csapott le Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében egy pedofil, 44 éves férfire. A gyanúsított az interneten lépett kapcsolatba 12 év alatti lányokkal – adta hírül a Kisalföld.hu.

Fotó: Police.hu

A közösségi médiát használta áldozatai megkörnyékezésére a pedofil

A gyanúsított kiskorú lányokkal lépett kapcsolatba olyan alkalmazásokon keresztül, mint a Snapchat és a Chat Alternative. Ennek során áldozatait rávette, hogy küldjenek magukról képeket, videókat. A hatóság kiemelte: ezek mindegyike gyermekpornográf felvétel volt.

A nyomozók a férfi elfogásakor házkutatást tartottak, és átvizsgálták a digitális adathordozókat is. A lefoglalt 18 digitális eszközről lementették az adatokat.

Az NNI munkatársai eddig négy sértettet azonosítottak, a legfiatalbb 11 éves.

A kibernyomozók olyan adatokat is találtak, amely alapján nem kizárt, több áldozat is lehet. A kislányok kihallgatása, azonosítása jelenleg is zajlik. A férfit gyermekpornográfiával kapcsolatos bűncselekményekkel gyanúsítják, jelenleg szabadlábon védekezhet.

