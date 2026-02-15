Online szerelemnek indult, végül brutális csalás lett a vége

Egy többszörösen büntetett férfi komoly bajba került, miután a vád szerint kihasználta egy nő bizalmát, és hatalmas pénzösszegeket csalt ki tőle. Az ügy előkészítő tárgyalása hamarosan folytatódik – írta a Kemma.hu.

A férfi érzelmi kapcsolatot színlelve csalt ki több mint 14 millió forintnyi pénzt a nőtől

Fotó: Aerial Mike / Shutterstock / Illusztráció

Autóra, telefonra, még az ételére is pénzt kért

Az ilyen átverések sokszor úgy kezdődnek, hogy az áldozat azt hiszi, valódi érzelmi kapcsolat alakul ki közte és a másik fél között. A környéken több hasonló eset is volt már, ahol a csalók az érzelmekre építve kértek pénzt.

A vádirat alapján a férfi még 2019 decemberében ismerkedett meg a nővel egy társkereső oldalon. Úgy tett, mintha szerelmes lenne és erre hivatkozva rendszeresen pénzt kért tőle.

Először arra hivatkozott, hogy autót és kisbuszt szeretne venni. Később, amikor börtönbe került, onnan is pénzt kért. Azt mondta, telefonra kell neki, hogy gyakrabban tudjanak beszélni, de még arra is kért pénzt, hogy ő és a zárkatársa enni tudjanak.

A nő a kapcsolat alatt többször is utalt neki pénzt. 2021-ben még egy másik autó megvásárlására is adott több millió forintot.

A vád szerint a férfi összesen több mint 14 és fél millió forinttal károsította meg a nőt, amit azóta sem adott vissza.

Nem ez volt az egyetlen esete. 2021 júniusában a nő baji lakásában járt, és a konyhából ellopott egymillió forint készpénzt is.

Az ügyészség most azt szeretné, ha a férfit fegyházbüntetésre ítélnék. Emellett azt is indítványozták, hogy tiltsák el a közügyektől, vegyék el a vagyonát és hajtsák végre két korábbi, felfüggesztett börtönbüntetését is, derült ki a Tatabányai Törvényszék közleményéből.

