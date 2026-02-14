Egy kiskőrösi társasház lakói nagy meglepetéssel szembesültek, amikor kiderült, hogy több millió forint egyszerűen eltűnt a közös kasszából. A gyanú szerint a ház korábbi közös képviselője a saját problémáit oldotta meg a lakók pénzéből – írta a Police.hu.

A lakók befizetett pénze nem a házra, hanem a közös képviselő saját gondjaira ment el

Fotó: MTI/Faludi Imre

A leváltás után derült ki az igazság a pénzről

A rendőrséghez 2024 augusztusában fordultak, mert a volt képviselő nem tudott elszámolni pontosan 2 774 131 forinttal, amit a lakók közös költségként fizettek be.

A 60 éves férfi még 2018-ban vette át a 12 lakásos épület pénzügyeinek intézését. Ő szedte össze a havi befizetéseket, ebből rendezte a számlákat és ebből fizették a felújításokat is. A gond ott kezdődött, hogy a befolyt pénzt nem külön számlán tartotta, hanem a saját bankszámlájára került.

Amikor később anyagi gondjai lettek, ebből a pénzből kezdte el fizetni a saját kiadásait és tartozásait.

A férfit végül 2024 májusában leváltották a posztjáról. Ekkor nézték át alaposabban a pénzügyeket és ekkor derült ki, hogy komoly összeg hiányzik.

A rendőrök sikkasztás miatt hallgatták ki. A férfi nem tagadott, elismerte, hogy elkövette a bűncselekményt.

A Kiskőrösi Rendőrkapitányság azóta lezárta az ügy nyomozását és az összegyűjtött iratokat átadták az ügyészségnek, ahol hamarosan döntés születhet a folytatásról.