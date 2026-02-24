Pénzbehajtás Cegléden: brutális verés és lőfegyver – lecsaptak a kommandósok – videókkal

Egy ceglédi, még építés alatt álló családi ház udvarán tavaly év elején megjelent két férfi, mert az ott tartózkodó ember tartozott nekik. A pénzbehajtás során a 29 éves M. Ferenc és a 35 éves B. Ferenc szó nélkül ütni kezdte kezdték a férfit, majd azzal fenyegette meg, hogy újra és újra megverik, egészen addig folytatják, amíg vissza kapják pénzüket.

Pénzbehajtás brutális módszerekkel Fotó: Police.hu

Pénzbehajtás veréssel és autóelkobozással

Ezután után a helyzet súlyosbodott, mivel áldozatuk autóját is elvitték, így az ügy nemcsak fenyegetésről és súlyos bántalmazásról, hanem erőszakos vagyonelvételről is szól. Nyomozás indult a történtek miatt.

Lövések egy másik ceglédi helyszínen

Nyáron újabb konfliktusba keveredtek Cegléden, egy érdekeltségükbe tartozó építési területen. Egy másik férfit kerestek fel, akit azzal vádoltak, hogy lopott a munkahelyén. Az egyik gyanúsított lövéseket adott le rá, amitől az áldozat megijedt és megpróbált elmenekülni előlük. Egy elhagyatott háznál utolérték. Baseballütővel és más eszközökkel agyba-főbe verték.

Fegyverek, pénz és kábítószer a lakásokban

A Ceglédi Rendőrkapitányság munkatársai azonosították a feltételezett elkövetőket. Február 18-án a Terrorelhárítási Központ műveleti egységeinek bevonásával fogták el őket ceglédi lakásaikban. A házkutatások során éles lőfegyvereket, gumilövedékes puskákat, gáz-riasztó fegyvereket, lőszereket és kábítószer gyanús anyagokat találtak. Emellett mintegy 12 millió forintot, ékszereket és két autót is lefoglaltak vagyonvisszaszerzés keretében.

Letartóztatták a gyanúsítottakat

A két férfi ellen csoportosan elkövetett rablás és más bűncselekmények miatt indult eljárás. Őrizetbe vették őket, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat. A nyomozás folytatódik a rendőrségen.

