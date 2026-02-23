Február közepén egy boldogi nő Túrkevén többször is hamis pénzzel akart fizetni. Először a helyi benzinkútnál, majd egy áruházban próbált szerencsét. A nő ismerőse kölcsönkért tőle, de ő sem sejtette, hogy pénzhamisítás áll a háttérben. Amikor a telefonkártyáját akarta feltölteni, akkor derült ki, hogy a bankjegy nem volt igazi – írta a Szoljon.hu.

A pénzhamisítás miatt lefoglalt bankjegyek és bizonyítékok Túrkevén a rendőrséghez kerültek

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Pénzhamisítás és kábítószergyanús anyagok a hatóság látókörében

A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint

a boldogi nő sorszám nélküli, 50 eurós bankjegyekkel próbált szerencsét, és még az ismerősének is adott a hamis pénzből, amikor az kölcsönkért tőle.

A nyomozók által lefoglalt hamis bankjegyek egyike

Forrás: Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrség Facebook-oldala

Február 21-én a benzinkúti dolgozók ismét észrevették a hamis bankjegyet és azonnal értesítették a rendőrséget. A mezőtúri rendőrök később elfogták a nőt, valamint a kocsiban utazó társait, egy 48 és egy 35 éves mezőtúri férfit, illetve egy 20 éves gyomaendrődi nőt.

A hatóságok a járműben több hamis bankjegyet és kábítószergyanús anyagot találtak, melyeket lefoglaltak. Most szakértők vizsgálják a bűnjeleket. Az elkövető társait, a fiatal nőt és a 35 éves férfit pénzhamisítás miatt hallgatták ki. A hamis bankjegyekkel rendelkező férfit a nyomozók őrizetbe vették, majd kezdeményezték letartóztatását.

