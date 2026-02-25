Ezt mondta Pesty László barátja a doktumentumfilmes eltűnéséről

Ahogy arról az Origo is beszámolt, február 9-től eltűntként keresték Pesty László dokumentumfilmest, a Pesty Fekete Doboz vezetőjét. A filmes volt felesége elárulta, a férfit régóta betegségek gyötrik, nehéz körülmények között él, és nem fogad el segítséget.

Pesty László február 9-én tűnt el, azóta előkerült, vajon mi lehet a háttérben?

Fotó: MW archív

A csaknem két hétig tartó eltűnési ügy happy enddel zárult. Tegnap derült ki, hogy megtalálták Pesty Lászlót, jól van és nem indult eljárás az ügyében. Csintalan Sándor barátja eltűnése idején felidézte: évekkel korábban érezte már a feszültséget barátjában. Abban az időszakban is, amikor együtt szerepeltek a Csatt című műsorban.

Számomra jelenleg elérhetetlen jóbarátom Pesty Laci. De nagyon kíváncsi vagyok, végül mi volt a végső kiváltó ok, hogy ilyen hosszú időre eltűnt. De mivel az előzményeket ismerem, nem számítok nagy meglepetésre"

– közölte a Blikkel Csintalan Sándor, hozzátéve: várja a hívását.

Laci családját nem hívogatom, mert számomra hiteltelenek, rossz érzés, hogy hagyták a perifériára sodródni a dokumentumfilmest, akiről már két éve tudni, hogy érzelmileg és anyagilag is a tönk szélre került"

– közölte, majd rámutatott,

igen sok minden megviselte a barátját, ami vezethetett ahhoz, hogy pár napig senkivel se akarjon szóba állni.

Lehet, hogy emiatt tűnt el Pesty László

Felszámolás alatt álló vállalkozások, végrehajtási eljárások és rendezetlen munkabérek árnyékolják be az ismert dokumentumfilmes céges hátterét. Pesty László, aki pályája elején a Fideszhez kötődött, később pedig markáns, pártot bíráló megszólalásaival került reflektorfénybe, komoly gazdasági nehézségekkel került szembe az elmúlt években. Vállalkozásait az 1930-ban született édesapja nevére íratta, aki tavaly halt meg. Vajon ennek köze van az eltűnéséhez? Ha megszólal a híres filmes, talán erre is választ kaphatunk.

