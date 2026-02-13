Hírlevél
Döbbenetes sajtótájékoztató, Arne Slot Szoboszlairól: Már-már nevetséges...

Betegsége állhat Pesty László eltűnésének hátterében?

6 perce
Olvasási idő: 4 perc
Borzasztó körülmények között, súlyos betegségekkel küzdve élt az egykori neves dokumentumfilmes, aki hétfő óta eltűntként szerepel a rendőrség körözési listáján. A hatóságok és a család nagy erőkkel keresi a rejtélyes módon nyom nélkül eltűnt Pesty Lászlót.
A nyolcvanas évek audiovizuális szamizdatjának úttörője, a Fekete Doboz megalkotója tűnt el rejtélyes módon. A Pesty László dokumentumfilmesként a rendszerváltás kulcsfontosságú pillanatait – köztük a Fidesz megalakulását – VHS-kazettákon megörökítő alkotót hétfő óta körözik a hatóságok. Az utóbbi években egészségügyileg meggyengült, közéleti kritikáiról ismert szakember holléte jelenleg ismeretlen – írta a Blikk.hu.

20210526 Budapest Pesty László filmrendező producer Fotó: Kállai Márton KM Szabad Föld
Betegsége állhat Pesty László eltűnése mögött
Fotó: MW archív

Pesty László volt felesége beszélt betegségéről

Rejtélyes körülmények között tűnt el a hétfőn Pesty László ismert dokumentumfilmes és producer. A hatóságok hivatalos körözést adtak ki, miután a korábban a rendszerváltás pillanatait megörökítő, a közelmúltban pedig a kormányzati holdudvart élesen bíráló alkotónak nyoma veszett. Az ügy hátterében álló részletek azonban korántsem hétköznapiak és egy súlyosbodó személyes tragédiára utalnak.

A rendező volt felesége, Nagybaczoni Nagy Kati a lapnak nyilatkozva megrendítő képet festett a férfi utolsó időszakáról. Elmondása szerint Pesty László az utóbbi időben teljesen lecsúszott, súlyos egészségi problémákkal küzdött: cukorbetegsége miatt alig tudott járni, és a kommunikáció is nehézséget okozott számára.

Borzalmas állapotban volt, már olyan állapotban, hogy képtelen volt befogadni a jótanácsokat"

 – idézte fel a volt feleség, aki korábban gyógyszerekkel próbált segíteni a nehéz helyzetbe került férfin.

A hatóságok jelenleg is nagy erőkkel vizsgálják az eltűnés körülményeit, de egyelőre nem sikerült felderíteni, mi vezetett a producer eltűnéséhez.

 

