pesty lászló

Megdöbbentő hír érkezett az eltűnt Pesty Lászlóról

19 perce
A napokban valaki látta a dokumentumfilmest, de mire a rendőrök odaértek, megint eltűnt. Ismerősei biztosak benne, hogy napokon belül megtalálják Pesty Lászlót.
Február 9-e óta tart a nyomozás az ismert dokumentumfilmes és közéleti kritikus, Pesty László után, akit eltűnt személyként keresnek a rendőrök. Az alkotó eltűnése azért is különösen aggasztó, mert volt felesége, Nagybaczoni Nagy Kati korábban drámai képet festett a férfi egészségi állapotáról: beszámolója szerint Pesty súlyos cukorbetegséggel küzd, fizikailag annyira legyengült, hogy alig tud járni, és a kommunikációra is képtelenné vált. A volt feleség utolsó találkozásukkor már gyógyszerekkel próbált segíteni rajta, mivel a filmes azokat kiváltani sem tudta – írta a Blikk.

20210526 Budapest Pesty László filmrendező producer Fotó: Kállai Márton KM Szabad Föld
Pesty Lászlót élve látták, de mire kiért a rendőrség, újra nyoma veszett
Fotó: MW archív

Élve látták Pesty Lászlót

Bár a napokban némileg megnyugtató hír érkezett, miszerint a férfit élve látták, a helyzet nem oldódott meg. A szemtanúk azonnal riasztották a rendőrséget, de mire a hatóság megérkezett a helyszínre, Pesty László ismét odébbállt, így újra nyoma veszett. A család és az ismerősök abban bíznak, hogy a napokban végre rátalálnak. A Budapesti Rendőr-főkapitányság az önrendelkezési jogra hivatkozva nem közölt bővebb információt az eltűnt állapotáról vagy a keresés részleteiről.

 

