Híres magyar filmrendező arca jelent meg az eltűnt személyek listáján

A rendőrség hivatalos körözési listájára került a népszerű televíziós szakember, miután nyoma veszett. A hatóságok a lakosság segítségét kérik, mivel jelenleg is ismeretlen helyen tartózkodik az országosan ismert Pesty László.
pesty lászlóeltűnt személyhatóságokfilmrendezőeltűntrendőrség

Rejtélyes módon nyoma veszett a hazai dokumentumfilmes szakma egyik legismertebb alakjának. A hatóságok Pesty László eltűnése ügyében elrendelték a hivatalos körözést és nagy erőkkel keresik az ismert rendezőt.

Ópusztaszer, 2020. augusztus 18.Pesty László, a Székely Nemzeti Tanács petíciójának kampányfőnöke beszélget a nemzeti régiók védelmében indított európai polgári kezdeményezés támogatásáról szóló sajtótájékoztató előtt Ópusztaszeren 2020. augusztus 18-án. A magyar megmaradást szolgálná a nemzeti régiók létrejötte az Európai Unióban, ezért létérdek támogatni az erre irányuló aláírásgyűjtést - hangzott el a sajtótájékoztatón.MTI/Rosta Tibor
Eltűnt Pesty László, magyar filmrendező
Fotó: Rosta Tibor

Pesty László arca is felkerült a rendőrség eltűnt személyeket kereső listájára

A rendőrség hivatalos felhívása szerint Pesty László jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. A család és a barátok megdöbbenéssel fogadták a hírt, a rendőrség pedig minden lehetséges nyomot vizsgál az eltűnés körülményeinek tisztázására.

Az esettel kapcsolatban a hatóságok kérik, hogy aki Pesty László tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkezik, haladéktalanul jelentse azt a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy a segélyhívó számokon:

  • Cím: 1013 BUDAPEST I. KERÜLET, PAULER UTCA 13
  • Tel: 36-1-457-5600

Miközben az országos visszhangot kiváltó ügyben a rendőrség nagy erőkkel keresi a rejtélyes módon eltűnt Pesty László dokumentumfilmest, a hatóságoknak egy másik aggasztó esettel is foglalkozniuk kell: egy 17 éves fiú tűnt el nyomtalanul egy hódmezővásárhelyi gyermekvédelmi lakásotthonból.

 

 

