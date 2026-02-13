Híres magyar filmrendező arca jelent meg az eltűnt személyek listáján

Rejtélyes módon nyoma veszett a hazai dokumentumfilmes szakma egyik legismertebb alakjának. A hatóságok Pesty László eltűnése ügyében elrendelték a hivatalos körözést és nagy erőkkel keresik az ismert rendezőt.

Eltűnt Pesty László, magyar filmrendező

Fotó: Rosta Tibor

Pesty László arca is felkerült a rendőrség eltűnt személyeket kereső listájára

A rendőrség hivatalos felhívása szerint Pesty László jelenleg ismeretlen helyen tartózkodik. A család és a barátok megdöbbenéssel fogadták a hírt, a rendőrség pedig minden lehetséges nyomot vizsgál az eltűnés körülményeinek tisztázására.

Az esettel kapcsolatban a hatóságok kérik, hogy aki Pesty László tartózkodási helyéről érdemi információval rendelkezik, haladéktalanul jelentse azt a legközelebbi rendőrkapitányságon vagy a segélyhívó számokon:

Cím: 1013 BUDAPEST I. KERÜLET, PAULER UTCA 13

Tel: 36-1-457-5600

