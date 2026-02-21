Lehet, hogy emiatt tűnt el Pesty László

Pesty Lászlót február 9-e óta eltűntként tartja nyilván a rendőrség. Volt felesége, Nagybaczoni Nagy Kati szerint a dokumentumfilmes régóta súlyos egészségügyi gondokkal küzd. Az előrehaladott cukorbetegsége miatt állapota annyira leromlott, hogy a kapcsolattartás is nehézséget jelent számára. A nő hónapokkal ezelőtt látta őt utoljára személyesen, akkor gyógyszereket vitt neki, mert Pesty már nem tudta kiváltani a szükséges készítményeket. Ismerősei komolyan aggódnak érte. Egy héttel később némi megkönnyebbülést hozott, hogy élve látták a dokumentumfilmest, azóta viszont semmilyen információ nem érkezett róla. A Blikk legutóbb a gyanús gazdasági-pénzügyi ügyeiről írt.

Pesty László február 9-én tűnt el, vajon mi lehet a háttérben?

Fotó: MW archív

Pontokba szedtek néhány figyelemre méltó részletet:

nagyjából négy évvel ezelőtt Pesty László valamennyi, szám szerint hat vállalkozását az 1930-ban született édesapja nevére íratta, aki tavaly meghalt

2025-ben a bíróság három cégét megszüntette

a fennmaradó érdekeltségekkel szemben pedig a NAV végrehajtási eljárásokat indított

ugyancsak 2025 elején több korábbi munkatársa is arról számolt be, hogy nem kapták meg a járandóságukat

Vajon a rossz pénzügyi helyzetnek köze van Pesty László eltűnéséhez?

Egyelőre kevés kapaszkodót nyújtanak a nyilvános adatok azzal kapcsolatban, hogyan teljesítettek az elmúlt években Pesty László vállalkozásai. A cégnyilvántartások inkább tetszhalott állapotra utalnak: a legfrissebb pénzügyi beszámolók 2023-ból származnak, és több esetben is veszteséget mutatnak. A 2024-es és 2025-ös évekről már nincs elérhető mérlegadat, bár egyes cégek ekkor is működtek.

A dokumentumfilmes korábban több területen is jelen volt: PR- és reklámcéget, filmes vállalkozást, műszaki karbantartással foglalkozó társaságot, valamint személybiztonsági profillal működő céget is irányított.

Ezek közül mára alig maradt életképes: több vállalkozás kényszertörlés vagy végrehajtás alá került, másokat már felszámolt a bíróság.

Nem mindig volt ennyire borús a kép. Az egyik érdekeltsége 2021-ben még 240 millió forintos bevételt hozott; igaz, ebből mindössze 4 millió forint maradt meg neki adózott eredményként. Ebben az időszakban Pesty az európai uniós székely petíció kampányának lebonyolításában is szerepet vállalt, amelyhez állami támogatások is társultak.

Volt alkalmazottak elmondása alapján ők 2024 végéig még megkapták a fizetésüket, 2025 elejére azonban elfogyhatott a pénz: mindenkit elküldtek, a béreket nem rendezték, csak türelmet kértek.

A tartozásokat azóta sem fizette ki, többszöri felszólítás ellenére sem.