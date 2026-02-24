Megtalálták Pesty Lászlót

Lezárták Pesty László eltűnésének ügyét: a férfi előkerült, ezért a rendőrség visszavonta a körözését. A Blikk információi szerint életben van és jól van, és az ügyben nem indult eljárás.

Pesty Lászlót megtalálták Fotó: MTI/Rosta Tibor

Nagyon beteg Pesty László

Ahogy korábban megírtuk, az ismert dokumentumfilmest és rendezőt február 9-óta keresték eltűntként. Volt felesége, Nagybaczoni Nagy Kati szerint Pesty László egészségi állapota régóta aggasztó: súlyos cukorbetegséggel küzd, korábban kórházba is került. Legutóbb gyógyszereket vitt neki, amelyeket már nem tudott kiváltani, és elmondása alapján akkor is nagyon rossz állapotban volt.

Hogy hová tűnt erre a pár napra, az egyelőre rejtély.

