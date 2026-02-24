Megtalálták Pesty Lászlót

Lezárták Pesty László eltűnésének ügyét: a férfi előkerült, ezért a rendőrség visszavonta a körözését. A Blikk információi szerint életben van és jól van, és az ügyben nem indult eljárás.
Nagyon beteg Pesty László
Ahogy korábban megírtuk, az ismert dokumentumfilmest és rendezőt február 9-óta keresték eltűntként. Volt felesége, Nagybaczoni Nagy Kati szerint Pesty László egészségi állapota régóta aggasztó: súlyos cukorbetegséggel küzd, korábban kórházba is került. Legutóbb gyógyszereket vitt neki, amelyeket már nem tudott kiváltani, és elmondása alapján akkor is nagyon rossz állapotban volt.
Hogy hová tűnt erre a pár napra, az egyelőre rejtély.
Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!
Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!
Amennyiben Ön akár
- szóbeli bántalmazás,
- lelki bántalmazás,
- fizikai bántalmazás,
- szexuális erőszak,
- csalás,
- online csalás áldozata,
joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.