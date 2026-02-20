Megfenyegették Bicske kormánypárti polgármesterét – rendőrségi feljelentést tett

A bicskei polgármester, Bálint Istvánné közösségi oldalán osztotta meg, hogy egy ismeretlen nő hívta fel a férjét késő éjszaka. A telefonáló azt állította, hogy a városvezető nagy nyilvánosság előtt kiabált a gyermekeivel, majd „összevissza, mindenféle zagyvaságot” beszélt. A legaggasztóbb az volt, hogy a telefonáló tudott az unokákról is, sőt azt állította, egyikük életét egyszer már megmentette. A zavart nő a hívás végén bemutatkozott; a polgármester szerint a helyiek tisztában vannak a Bicskén közismert személy mentális állapotával. A polgármester családjában komoly aggodalmat váltott ki a fenyegetés, mivel a nő korábban is hagyott már üzenetet – számol be a Feol.hu.

A fenyegetések miatt rendőrségi feljelentést tesz a polgármester

Fotó: Pesti Tamás / Fejér Megyei Hírlap (archív)

A polgármester és férje rendőrségi feljelentést tesznek

A bejegyzésből kiderül, hogy előző héten a Városháza recepcióján is hagyott fenyegető üzenetet ugyanez a nő, ám ekkor még nem vették komolyan. Bálint Istvánné megemlítette, a zaklató korábban a város különböző intézményeinek munkatársaival is került már konfliktusba. A családtagok megfenyegetése miatt a polgármester és férje úgy döntöttek, hogy rendőrségi feljelentést tesznek.

Fontos lenne, hogy a fenyegető megkapja a szükséges gyógykezelést

A polgármester emlékeztetett: a közelmúltban történt egy olyan eset az országban, amikor egy hasonló viselkedési jegyeket mutató személy rálőtt egy település polgármesterére, nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket okozva neki. A városvezető arról is írt, hogy a Városházán megtették a szükséges biztonsági intézkedéseket, a rendőrségtől pedig az kéri, hogy vegyék figyelembe az érintett személy mentális állapotát. Mint írta, a legfontosabb, hogy a számára szükséges gyógykezelést megkaphassa.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.