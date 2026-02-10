Hírlevél
Az egészségügyi államtitkár a kórházban látogatta meg a fejbe lőtt polgármestert

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Véres merénylet helyszíne volt kedd reggel a nagyteveli önkormányzat épülete, ahol egy 76 éves helyi férfi fegyverrel támadt a település vezetőjére. A sikeres operáción átesett, jelenleg stabil állapotban lévő polgármester elleni támadás elkövetőjét a rendőrök letartóztatták.
polgármestertámadástakács péterorbán sándorfegyveresfacebook

Ahogy korábban írtuk, fegyveres támadás rázta meg kedden a nagyteveli polgármesteri hivatalt, ahol egy 76 éves helyi lakos rontott rá Orbán Sándorra. A településen élők szerint a polgármester életére törő férfi tettét egy évek óta húzódó, rendezetlen telekvitára vezetik vissza.

polgármester
Megműtötték a fejbelőtt polgármestert
Fotó: Facebook/Pápai Iránytű

Túl van a műtéten a polgármester

Sikeres műtéten esett át az a nagyteveli polgármester, akit kedd reggel ért fegyveres támadás a saját hivatali épületében. Takács Péter egészségügyi államtitkár tájékoztatása alapján Orbán Sándor jelenlegi állapota stabil. Az Origo.hu kiderítette: a támadó egy átalakított gáz-riasztó fegyverrel lőtt rá a politikusra.

 

