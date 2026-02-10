Az egészségügyi államtitkár a kórházban látogatta meg a fejbe lőtt polgármestert

Ahogy korábban írtuk, fegyveres támadás rázta meg kedden a nagyteveli polgármesteri hivatalt, ahol egy 76 éves helyi lakos rontott rá Orbán Sándorra. A településen élők szerint a polgármester életére törő férfi tettét egy évek óta húzódó, rendezetlen telekvitára vezetik vissza.

Megműtötték a fejbelőtt polgármestert

Fotó: Facebook/Pápai Iránytű

Túl van a műtéten a polgármester

Sikeres műtéten esett át az a nagyteveli polgármester, akit kedd reggel ért fegyveres támadás a saját hivatali épületében. Takács Péter egészségügyi államtitkár tájékoztatása alapján Orbán Sándor jelenlegi állapota stabil. Az Origo.hu kiderítette: a támadó egy átalakított gáz-riasztó fegyverrel lőtt rá a politikusra.