Így látják a szomszédai a polgármestert fejbe lövő férfit

Február 10-én reggel egy idős férfi fegyverrel támadt rá a nagyteveli polgármesterre a hivatalában. A településvezetőt két lövés is eltalálta, először a helyszínen egy arra járó szabadnapos mentős látta el, majd kórházba szállították. A támadót elfogták – írta a Ripost.hu.

A polgármester azóta műtéten is átesett

Fotó: Facebook/Pápai Iránytű

Szomszédja szerint gond volt a polgármestert megtámadó férfival

Újabb részletek láttak napvilágot a nagyteveli lövöldözés körülményeiről, amelyben a 76 éves S. József egy átalakított gázriasztópisztollyal sebesítette meg Orbán Sándor polgármestert. A fegyvert a férfi alkalmassá tette arra, hogy azzal fémdarabokat lőjön ki.

A település vezetőjét súlyos sérülésekkel szállították kórházba, miután a támadó a fején kétszer is eltalálta.

A tragikus események után pánik tört ki a hivatali épületben működő óvodában, a gyermekeket az ablakokon keresztül menekítették ki a dolgozók és a már említett, a polgármestert is ellátó mentős, akik a rendőrök megérkezéséig visszatartották a tettest.

A Borsnak sikerült elérnie a támadó szomszédját, aki szerint a tragédia hátterében a férfi mentális állapota állhat.

Beteges üldözési mániája volt, ha eltűnt vagy, ha elhagyott valamit, már egyből feljelentést tett”

– nyilatkozta a szomszéd, hozzátéve, hogy a férfi korábban is szórakozott már fegyverekkel és a polgármesterrel is volt konfliktusa, így csak idő kérdése volt, mikor történik tragédia. A férfi azt is elmondta, hogy a gyanúsított két éve költözött be abba a házba, ahol a támadás előtt lakott. Korábban elterjedt a településen, hogy a polgármesterrel telekvitája volt a 76 éves férfinek, ám szomszédja azt mondta, segélyt szeretett volna kapni, ám a településvezető nem adott, vagy erre nem volt lehetősége.

A hatóságok emberölés kísérlete miatt nyomoznak. A rendőrség által felkért szakértő vizsgálja a férfi elmeállapotát.