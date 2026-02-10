Megvan a fegyver: ezzel lőttek a magyar polgármesterre

A sajtóban egymásnak ellentmondó információk terjedtek arról, hogy pontosan milyen fegyverrel lőttek rá kedden délelőtt a nagyteveli polgármesterre, aki súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett el a támadás során. Az első információk szerint gáz-riasztó pisztollyal támadtak rá a településvezetőre, de az Index.hu arról is beszámolt, hogy helyben azt az információt kapták: gumilövedékes fegyver volt az azóta letartóztatott gyanúsítottnál. Az Origo kérdéssel fordult a Veszprém Vármegyei Rendőr-kapitánysághoz az ügyben, ahol választ kaptunk a kérdésre. Mint ismert: kedd reggel Nagytevelen a hivatalában támadtak rá Orbán Sándorra. A feltételezett elkövető „Ez volt az utolsó napod!” felkiáltással lőtte fejbe a polgármestert. A 76 éves feltételezett elkövetőt a rendőrök elfogták és őrizetbe vették, állapotát jelenleg elmeorvos vizsgálja. Az áldozatot jelenleg kórházban ápolják, úgy tudni, állapota nem életveszélyes. A falubeliek szerint egy elhúzódó telekvita állhat a merénylet mögött.

Kedden reggel egy átalakított gázpisztollyal többször rálőttek a nagyteveli polgármesterre a hivatalában

Fotó: infopapa.hu

Átalakított fegyverrel lőtték le a nagyteveli polgármestert

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság úgy tájékoztatott, hogy a feltételezett elkövető egy átalakított gáz-riasztópisztolyból adta le a lövéseket. Az ilyen fegyverek jellemzően nem okoznak jelentős sérülést, a céljuk egy támadó átmeneti ártalmatlanítása, mivel a patronokban jellemzően könnygázszerű anyag van, ami miatt a támadó átmenetileg elveszíti látását és harcképtelen lesz.

Csakhogy a 76 éves feltételezett elkövető úgy alakította át a fegyvert, hogy az a távozó gázokkal fémdarabokat is kilőjön, emiatt szenvedett a szokásosnál súlyosabb sérüléseket a polgármester. A rendőrség az átalakított fegyvert szakértő segítségével vizsgálja. Ha bebizonyosodik a fegyver szabálytalan átalakítása, akkor az újabb súlyosító tényező lesz egy esetleges bírósági eljárásban.