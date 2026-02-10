Kiderült, hogy miért lőtt rá az elkövető Orbán Sándor polgármesterre – videóval

Amint megírtuk, fegyveres támadás történt kedd reggel a Veszprém vármegyei Nagytevel polgármesteri hivatalában. Egy férfi gázpisztollyal jelent meg az épületben, majd több lövést adott le a településvezetőre, Orbán Sándorra. A három lövésből kettő eltalálta a polgármestert, akit mentőhelikopterrel szállítottak a győri kórházba. Egy lövés a fejét érhette, ugyanakkor sajtóinformációk szerint az állapota stabil, életveszély nem áll fenn, az épületet a saját lábán hagyta el. Később az is kiderült, hogy az épületben működik a település óvodája, ahonnan a gyerekeket az óvónők az ablakon keresztül menekítették ki.

Orbán Sándor, Nagytevel polgármestere / Fotó: Facebook

A helyszínen elfogták a polgármester támadóját

Úgy tudni, az elkövetőt a hivatal dolgozói fékezték meg és tartották vissza a rendőrök kiérkezéséig. A Blikk információi szerint egy 76 éves férfi volt a támadó, aki néhány éve költözött a településre, és rendszeresen megfordult a polgármesteri hivatalban. Folyamatosan voltak kérdései, problémái, melyekre válaszokat várt. A férfi ezúttal is azért ment oda, hogy a polgármesterrel beszéljen, de valójában semmi különösebb konfliktus nem volt közöttük.

A bulvárlap úgy tudja, a 76 éves S. J. egyszercsak elindult az ajtóhoz, majd visszafordult, előkapta a fegyvert és lőtt.

Az Index azonban arról ír, hogy helyiek szerint az elkövető segélyt kért a polgármestertől, viszont nem kapott, ezért rántott fegyvert.