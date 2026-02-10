„Ez volt az utolsó napod!” – ezekkel a szavakkal lőtte fejbe a polgármestert egy férfi

Véres konfliktus helyszíne volt kedd reggel a nagyteveli önkormányzat, ahol egy 76 éves helyi lakos fegyverrel támadt Orbán Sándorra. A falubeliek elmondása szerint a polgármester ellen elkövetett merénylet hátterében egy elhúzódó, megoldatlan telekvita állhat – írta a Veol.hu.

Saját hivatalában érte a támadás a polgármestert

Fotó: Wolf Ferenc

Előre kitervelt merénylet a nagyteveli polgármester ellen

Drámai jelenetek játszódtak le a Nagyteveli Polgármesteri Hivatalban, ahol egy 76 éves helyi férfi közvetlen közelről fejbe lőtte egy gáz-riasztó fegyverrel Orbán Sándort. A támadó előre elhatározhatta tettét, mivel a negyedórás beszélgetés végén,

távozás közben előkapta a fegyvert és azzal fenyegetőzött, hogy ez a polgármester utolsó napja.

A lövedék az állát találta el és a fülénél távozott, a polgármester súlyos, 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, de saját lábán hagyta el az épületet, majd mentőautóval vitték a győri kórházba.

Orbán Sándor stabil állapotban van

Fotó: Facebook/Pápai Iránytű

Az elkövető korábban már a kocsmában is fenyegetőzött, a támadás után pedig a hivatal dolgozói egy irodába zárták a rendőrök kiérkezéséig, miközben az épületben lévő óvoda gyermekeit az ablakokon keresztül menekítették ki.

A helyszíni információk tisztázták a téves híreszteléseket is: a támadó összesen egy lövést adott le és nem mentőhelikopter, hanem mentőautó szállította kórházba a stabil állapotú polgármestert.

A beismerő vallomást tevő férfit őrizetbe vették, emberölési kísérlet miatt indult eljárás.