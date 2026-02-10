Rálőttek egy Veszprém vármegyei polgármesterre

Fegyveres támadás történt kedd reggel a Veszprém vármegyei Nagytevel nevű település polgármesteri hivatalában. Egy férfi gázpisztollyal jelent meg az épületben, majd több lövést adott le a település polgármesterére, Orbán Sándorra – írta a Blikk.hu.

A támadás után a település polgármesterét kórházba szállították

Fotó: Illusztráció/Donka Ferenc - MTI Fotószerkesztõség

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtómegkeresésre megerősítette az esetet, a részletek tisztázása jelenleg is folyamatban van. Az InfoPápa értesülései szerint a támadó három alkalommal sütötte el a fegyvert,

a lövések közül kettő eltalálta a polgármestert.

A sérült polgármestert mentőhelikopterrel szállították kórházba

Egy lövés a fejét érhette, ugyanakkor sajtóinformációk szerint az állapota stabil, életveszély nem áll fenn, az épületet a saját lábán hagyta el.

Az elkövetőt a helyszínen elfogták. A beszámolók alapján a hivatal dolgozói fékezték meg a férfit a rendőrök kiérkezéséig.

Nemrég írtunk róla, hogy a közelmúltban egy másik település polgármesterére is megpróbáltak rátámadni, az azonban sikertelennek bizonyult. Kaba polgármestere, Szegi Emma elmesélte, hogyan élte meg a támadást.