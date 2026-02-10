Itt a felvétel a Veszprém vármegyei polgármester támadójáról

A Veszprém vármegyei rendőrség oldalára került ki az a felvétel, amelyen Nagytevel polgármesterének támadója látható. A posztban azt írják a rendőrök, egy nyugdíjas volt az, aki rálőtt a politikusra önkormányzati hivatalában. Mutatjuk, ki a polgármester támadója.

Közzétették a felvételt, ő Orbán Sándor polgármester támadója

Fotó: Police.hu

Gázpisztolyt használt a polgármester támadója

A 76 éves Pápa környéki férfi február 10-én reggel gázpisztollyal jelent meg a városvezető munkahelyén, és több lövést is leadott Orbán Sándorra,

A nyomozás jelenlegi adatai szerint a férfinak korábban már voltak kényszerképzetei, és többször járt a polgármesternél"

– írták a rendőrök.

Az InfoPápa értesülései szerint a támadó háromszor sütötte el a fegyvert,

a lövések közül kettő eltalálta a polgármestert.

A sérült polgármestert mentőhelikopterrel szállították kórházba

Egy lövés a fejét érhette, ugyanakkor sajtóinformációk szerint az állapota stabil, életveszély nem áll fenn, az épületet a saját lábán hagyta el.

Az áldozat 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett.

A beszámolók alapján a hivatal dolgozói fékezték meg a férfit és tartották vissza, amíg a rendőrök meg nem érkeztek. A lövöldöző nyugdíjast elfogták, őrizetbe vették, és kezdeményezik a letartóztatását. Emberölés kísérlete miatt indult ellene eljárás.