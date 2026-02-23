Tűz ütött ki a Pólus Centerben, menekültek az emberek

Vasárnap kora délután váratlan jelenet fogadta az arra járókat: tűzoltóautók és más speciális egységek lepték el a Pólus Center parkolóját. Nemsokára egy kisebb tömeg gyűlt össze a helyszínen. Az emberek tanácstalanul nézték egymást, nem véletlenül, hiszen percekkel korábban mindenkit kikísértek az épületből egy éttermi tűzeset miatt. Kilencvenen álltak az épület mellett és vártak.

Az embereket a Pólus Center parkolójába kísérték az oltás idejére Fotó: Google Maps

Így menekítették az embereket a Pólus Centerből

A Bors információi szerint az ételudvar egyik ázsiai konyhájában csaptak fel a lángok. A dolgozók gyors reakciójának köszönhetően a tüzet szinte azonnal sikerült megfékezni, így a vásárlóknak alig volt idejük felfogni, mi történt.

A tűz az ételudvarnál, az egyik mozi melletti étteremben keletkezett, feltehetően a tárolórésznél.

A bevásárlóközpont látogatói először csak a csípős, égett műanyagra emlékeztető szagot érezték, majd hamarosan sűrű füst kezdett kiszivárogni az étteremből, ami már sokakat megdöbbentett. Pánikra viszont nem maradt idő: az ott dolgozók azonnal léptek, és gyakorlatilag rögtön megkezdték az oltást. Nem sokkal később a biztonsági szolgálat is csatlakozott hozzájuk. A bulvárlap értesülései szerint többen porral oltó készülékeket ragadtak, és az étteremhez siettek.

Az embereket elkezdték kikísérni, aztán a környező üzleteket és az edzőtermet is kiürítették, onnan is kivitték az embereket. Mégsem volt ijedtség vagy pánik

- mesélte a budapesti pláza egyik vásárlója és hozzátette: az sem tartott sokáig, hogy kint álltak, nagyjából két óra hosszat kellett várniuk.

Sokan hazamentek, de volt, aki egyszerűen kint megvárta, míg bent lerendeznek mindent, aztán visszament. Azt hiszem, még az éttermek is kinyitottak, meg az edzőterem is

- magyarázta a a vásárló.

Azt még nem tudni, pontosan mi okozta a tüzet, de a lap szerint nem elképzelhetetlen, hogy az étterem egyik berendezési tárgyai közül hibásodhatott meg valamelyik.

