Brutálisan kegyetlen gyerekkora volt a magyar pornósztárnak

Monique Covet a Blikknek beszélt a gyermekkoráról. A pornósztár elmondása szerint édesapja éveken át pszichikai terrorban tartotta a családot, rendszeresen bántotta őt, a húgát és az édesanyjukat is.

Monique Covet, az egykori pornósztár kegyetlen gyerekkoráról vallott

Fotó: MW archív

Apukám egy fegyveres testületnél dolgozott, hihetetlenül kemény volt otthon velünk... Akkor nem tudtam sírni, nem éreztem fájdalmat... Egy alkalommal fojtogatott, majd a szememhez tette a két ujját, de nem tudom, tényleg kinyomta volna-e... Mivel előtte borotváltam a lábamat, és szét voltak szórva a pengék, az egyiket önvédelemből megragadtam. Amikor meglátta a kezemben, nekilökött a tükörnek, majd azt mondta, takarodjak otthonról"

– mesélte, hozzátéve: az utóbbi tíz évben, egészen édesapja haláláig ő gondoskodott róla.

Hiába próbált rákérdezni kegyetlen gyerekkorára a pornósztár

Többször megpróbált vele beszélni arról, miért volt vele agresszív gyerekkorában, amire az apja azt mondta, szerinte nem volt az. Hozzátette: bizonyos eseményeket teljesen másképp adott elő, sőt, kitalált történeteket is elmesélt. Úgy véli, ebben az idős kor és a demencia is szerepet játszhatott, de biztosan az is, hogy igyekezett a múltat megszépíteni. Hiába volt jómódú, senki sem tudott hosszabb távon megmaradni a férfi mellett. Állítása szerint a férfi párjai végül mindig úgy döntöttek, inkább elhagyják. Édesapja decemberben halt meg.

A fia, a féltestvérem sem tartotta vele a kapcsolatot. A húgom meghalt, herointúladagolásban. Most, hogy apu már nem él, még jobban kiborultam idegileg, mert ez az utolsó év arról szólt, hogy felelevenedtek bennem ezek az emlékképek. Azon gondolkodtam, hogy az életem arról szólt: az a kislány bármit megtett volna az apja szeretetéért"

– tette hozzá a nő, aki régen felhagyott a felnőttfilmezéssel,

most szexuálterapeutaként próbál segíteni másoknak.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, szexuális erőszak vagy csalás, akár online csalás áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.