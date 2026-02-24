Százezreket kért a diszkrét kezelésért egy zalai pszichiáter – társa kuruzslás miatt áll bíróság elé

Még 2023-ban indult eljárás a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságon a nagykanizsai kórház egyik osztályvezető főorvosa és társai ellen. A gyanú szerint egy magát orvosnak, pszichiáternek kiadó, 50 éves budapesti férfi saját lakásában végzett egészségügyi szolgáltatást alkalmanként 20-25 ezer forintért. A pácienseket – több százezer forintért – ő közvetítette tovább a zalai pszichiáterhez, aki a kórház VIP-szobájában biztosított diszkrét kezelést olyan betegeknek, akik el akarták kerülni a nyilvánosságot – írja a Zaol.hu.

Jól jövedelmezett a pszichiáter és bűntársai magánbiznisze Fotó: Police.hu

Sápot kapott a pszichiáter a kenőpénzből

A páciensek elhelyezéséről és ellátásáról a kórház 64 éves osztályvezető főorvosa gondoskodott. Az ügyfelek a férfi párjának számlájára utalták az előre meghatározott összegeket, ebből kapott részesedést a kezelőorvos, aki egy családtagja bankszámlájára kérte a pénz továbbítását.

A rendőrök iratokat, telefonokat, számítástechnikai eszközöket és 22 millió forintot foglaltak le a gyanúsítottaknál tartott kutatás során.

A zalai nyomozók mindhármukat vesztegetés elfogadása bűntett miatt hallgatták ki, az 50 éves férfinak emellett kuruzslás bűntett miatt is felelnie kell.

