Punczira vadászik a hatóság

A Pécsi Törvényszék Büntetés-végrehajtási Csoportja elfogatóparancsot adott ki Punczi Imréné ellen, és ezzel hivatalosan is elrendelte a körözését. A nő Domján Ilona néven született 1976. február 5-én a Baranya vármegyei Komlón, magyar állampolgár – áll a Police.hu oldalán, ahol körözési adatlapját is meg lehet tekinteni.

Fotó: Illusztráció/Donka Ferenc - MTI Fotószerkesztõség

A hatóságok tájékoztatása szerint a nő lopást követett el, amellyel a Büntető Törvénykönyv 370. §-a ellen vétett. Az elfogatóparancsot 2026. január 20-án bocsátották ki, az ügyben a Komlói Rendőrkapitányság folytatja az eljárást.

A rendőrség a lakosság segítségét kéri: aki információval rendelkezik a körözött tartózkodási helyéről, személyesen jelentkezhet a Komlói Rendőrkapitányságon (7300 Komló, Berek utca 10.), hívhatja a +36 (72) 582-446-os telefonszámot, vagy bejelentést tehet a 112-es segélyhívón. A bejelentők adatait bizalmasan kezelik.

Nem Puncziné az egyetlen, aki neve miatt könnyen megjegyezhető a körözöttek listájáról. A héten írtunk róla, hogy Augustus Cézárt, egy román állampolgárságú férfit sikkasztás miatt keresi a rendőrség.