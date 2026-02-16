Élettársának adta a lopott gyűrűt, miután agyonvert egy idős asszonyt fényes nappal Borsodban

Hírlevél
Egy békés esti séta rémálommá vált egy idős asszony számára Kazincbarcikán. A rablás pillanatok alatt brutális erőszakba fordult, az elkövető pedig válogatás nélkül vitte, amit csak ért.
Egy férfi az utcán támadt rá egy 88 éves nőre, akit előbb földre vitt, ütlegelt, majd kifosztott. Az ügyészség szerint a rablás 2025 márciusának elején, az esti órákban történt – írta az Ügyeszseg.hu

A rablás fényes nappal a nyílt utcán történt
Fotó: Pixabay.com

A támadó leszólította az idős asszonyt, néhány szót váltottak, majd amikor a nő továbbindult, utána ment. Egy váratlan nagy erejű ütés az arcra elég volt ahhoz, hogy az áldozat a földre zuhanjon. A férfi itt nem állt meg, többször fejbe ütötte, míg a nő elveszítette az eszméletét.

Rablás után az ékszerek, a pénz és az iratok is eltűntek

A magatehetetlen asszonytól a támadó elvette a táskáját, benne 14 ezer forint készpénzzel, mobiltelefonnal, személyes iratokkal és egy gondosórával. Lehúzta ujjairól az aranygyűrűket, letépte a nyakláncát, majd zsákmányával elmenekült.

A férfi később több tárgytól is megszabadult, a gondosórát egy parkban dobta el, a pénztárcát és az iratokat pedig elégette. Az aranyékszereket viszont megtartotta, sőt, a köves gyűrűket élettársának adta, aki nem tudta, hogy bűncselekményből származnak.

A bántalmazás következtében az idős asszony nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a büntetett előéletű, többszörösen visszaeső férfit minősített rablás miatt állítja bíróság elé.

Az indítvány szerint fegyházbüntetés, közügyektől eltiltás várhat rá és feltételes szabadságra sem bocsátható.

A közelmúltban egy másik esetnél nyugdíjasokat kábított el egy miskolci nő, majd kirabolta őket. A hatóságok szerencsére már elfogták az elkövetőt, az ügy pedig bírósági szakaszba lépett.

 

 

