Élettársának adta a lopott gyűrűt, miután agyonvert egy idős asszonyt fényes nappal Borsodban

Egy férfi az utcán támadt rá egy 88 éves nőre, akit előbb földre vitt, ütlegelt, majd kifosztott. Az ügyészség szerint a rablás 2025 márciusának elején, az esti órákban történt – írta az Ügyeszseg.hu

A rablás fényes nappal a nyílt utcán történt

Fotó: Pixabay.com

A támadó leszólította az idős asszonyt, néhány szót váltottak, majd amikor a nő továbbindult, utána ment. Egy váratlan nagy erejű ütés az arcra elég volt ahhoz, hogy az áldozat a földre zuhanjon. A férfi itt nem állt meg, többször fejbe ütötte, míg a nő elveszítette az eszméletét.

Rablás után az ékszerek, a pénz és az iratok is eltűntek

A magatehetetlen asszonytól a támadó elvette a táskáját, benne 14 ezer forint készpénzzel, mobiltelefonnal, személyes iratokkal és egy gondosórával. Lehúzta ujjairól az aranygyűrűket, letépte a nyakláncát, majd zsákmányával elmenekült.

A férfi később több tárgytól is megszabadult, a gondosórát egy parkban dobta el, a pénztárcát és az iratokat pedig elégette. Az aranyékszereket viszont megtartotta, sőt, a köves gyűrűket élettársának adta, aki nem tudta, hogy bűncselekményből származnak.

A bántalmazás következtében az idős asszony nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett. Az ügyészség a büntetett előéletű, többszörösen visszaeső férfit minősített rablás miatt állítja bíróság elé.

Az indítvány szerint fegyházbüntetés, közügyektől eltiltás várhat rá és feltételes szabadságra sem bocsátható.

A közelmúltban egy másik esetnél nyugdíjasokat kábított el egy miskolci nő, majd kirabolta őket. A hatóságok szerencsére már elfogták az elkövetőt, az ügy pedig bírósági szakaszba lépett.