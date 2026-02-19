Fényes nappal támadták meg a nőt a nyakában lévő aranyláncért

A Tiszaújvárosi Járásbíróság rablás miatt bűnösnek mondta ki az a férfit, aki a Városi Könyvtár előtt tépte ki egy nő nyakából a nyakláncát. Az elkövető ezért 5 év 3 hónap börtönt és 6 év közügyektől eltiltást kapott – írta az Boon.hu.

A Városi Könyvtár előtt történt a rablás Tiszaújvárosban

Fotó: Boon.hu / Illusztráció

Rablás nappal, a könyvtár előtt

A férfi 2025 márciusában egy délután a Városi Könyvtár előtti járdán szúrta ki áldozatát. Az ittas támadó hirtelen megragadta a nő nyakában lógó aranyláncot, ami több mint 250 ezer forintot ért, és olyan erővel rántotta meg, hogy az elszakadt, a nő pedig a földre esett. A rabló a lánc darabját és az arany medált vitte magával, de nem jutott messzire. Nagyon hamar elfogták a rendőrök.

Enyhítő és súlyosító tényezők

A bíróság figyelembe vette, hogy a férfi bevallotta és megbánta a tettét, ám súlyosította az ítéletet, hogy ittas volt, és hogy korábban is volt már dolga a törvénnyel. Emellett útonálló módon támadott, a bűncselekmény pedig felfüggesztett börtönbüntetés hatálya alatt történt. Az ítélet még nem jogerős, a vádlott és ügyvédje fellebbezett.

Ahogy Tiszaújvárosban egy nappali, úgy Kazincbarcikán egy nyugodt esti séta változott rémálommá. Az erőszakos rablók nem válogattak és pillanatok alatt elvitték, amit csak tudtak.