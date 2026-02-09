Mint a Halálos iramban: égő kamionokkal és gépfegyverekkel hajtották végre a pénzrablást

Hajmeresztő jelenetek zajlottak le hétfő reggel a Brindisit és Leccét összekötő 613-as gyorsforgalmi úton, ahol egy profin felszerelt bűnözői csoport csapott le a Battistolli biztonsági cég pénzszállítóira. A símaszkos támadók Kalasnyikovokkal kényszerítették megállásra a páncélozott konvojt, hogy végrehajtsák a filmesbe illő, erőszakos rablás kísérletét Cerano térségében – írta az Index.hu.

Nagy pénzrablás hajtottak végre Olaszországban

Fotó: Il Mattino/Youtube

Kudarcba fulladt a páncélautó-rablás

Valóságos hadszíntérré változott az olasz autópálya, amikor egy gépfegyveres banda összehangolt támadást indított egy pénzszállító konvoj ellen.

A támadók kék villogós autókkal és egy keresztbe fordított, majd felgyújtott teherautóval csalták csapdába a járműveket, amelyeket lövésekkel és robbantással próbáltak feltörni.

A menekülés során a bűnözők szögeket szórtak az útra és civil autósokat is megfélemlítettek, de a hatóságok szoros üldözése után végül zsákmány nélkül kellett távozniuk.

Bár a lövöldözésben a csendőrség autója is találatokat kapott, a kísérlet végül meghiúsult és a véresnek induló rablás során senki sem sérült meg. A rendőrség két férfit már őrizetbe vett a foggiai

maffiához köthető bűnözői csoport

feltételezett tagjai közül, miközben az érintett útszakaszon kísérteties módon ismétlődött meg a két évvel ezelőtti, akkor több millió eurós zsákmánnyal záruló bűntény.

