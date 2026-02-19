Brutális rablás Tatabányán: ömlött a vér az idős nő orrából

Egy maszkos férfi február 16-án reggel Tatabányán, a Béke utcában odalépett a vele szemben sétáló 76 éves nőhöz, és megpróbálta lerántani a vállán lévő táskáját. A rablás áldozata azonban nem hagyta magát, és erősen szorította a táska pántját. Eközben egyensúlyát vesztve arccal a földre esett, orrából és a kezéből pedig folyni kezdett a vér. Az elkövető ekkor a földön fekvő nő kezéből erőszakkal kirángatta a táskát, majd azzal a Radnóti Miklós utca irányába távozott, benne a sértett okmányaival, 35 ezer 165 forint készpénzzel, vásárlói kártyákkal, és egy mobiltelefonnal – írja a Kemma.hu.

Rablás Tatabányán: eredményes hajtóvadászat indult a tettes felkutatására

Fotó: illusztráció/Police.hu

A rendőrök gyors reagálásának köszönhetően kudarcba fulladt a rablás

A férfi a táskában lévő értékeket zsebre rakta, a táskát pedig egy konténerbe dobta. Az elkövető a vasútállomás irányába menekült, amikor a Gál István-lakótelepen lévő garázssoron a helyszínre érkező rendőrök elfogták. Az eltulajdonított értékeket az idős nő maradéktalanul visszakapta.

Az ügyészség indítványára a Tatabányai Járásbíróság február 18-án egy hónapra elrendelte a rabló letartóztatást. A bűncselekményt a Btk. 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel bünteti.

