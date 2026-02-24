Németországig menekült a budafoki baltás rabló, de ott is utolérték

A Budapesti Rendőr-főkapitányság kezdeményezésére európai elfogatóparancsot adtak ki egy fegyveres rablás miatt körözött szír állampolgár ellen. A 40 éves férfit végül Németországban fogták el, majd az osztrák rendőrök a hegyeshalmi határátkelőnél átadták őt budapesti kollégáiknak. A nyomozók szerint 2023. december 6-án este a rabló és társai pénzváltás ürügyén egy XXII. kerületi parkba csaltak egy egyiptomi férfit, majd rátámadtak – írja a Police.hu.

A szír rabló baltát lóbálva fenyegette az egyiptomi áldozatot

Fotó: illusztráció/Pexels.com

Az öt támadó egyike a levegőbe lőtt, míg a most Magyarországra hozott szír férfi egy baltát lóbálva fenyegette az áldozatot. A rablók az egyiptomi férfi autójából több mint kilencmillió forintnyi eurót tulajdonítottak el, majd gépkocsival elmenekültek a helyszínről. A sértett az eset során nem szenvedett orvosi ellátást igénylő sérülést.

A rabló három társát már beazonosították

A bűncselekmény elkövetésével gyanúsított szír állampolgár, A. R. ellen európai elfogatóparancsot adtak ki, amely alapján Németországban sikerült őt elfogni. Az osztrák rendőrök 2025. február 18-án a hegyeshalmi határátkelőhelyen adták át a férfit a budapesti nyomozóknak. A BRFK munkatársai A. R.-t fegyveresen, csoportosan, jelentős értékre elkövetett rablás bűntett megalapozott gyanúja miatt hallgatták ki, majd őrizetbe vették és kezdeményezték letartóztatását.

A hatóságok az eljárás során további három elkövetőt már azonosítottak, akiket szintén külföldön fogtak el, az ő kiadatásuk jelenleg folyamatban van. Ötödik társuk után a rendőrség folytatja a nyomozást.

A napokban brutális rablás történt Tatabányán is: a nyílt utcán tépték ki a táskát a 76 éves nő kezéből. Az eset során az áldozat megsérült, a tettes a zsákmányt magával vitte, de nem jutott messzire.